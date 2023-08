Άρσεναλ – Νότιγχαμ: Πρόβλημα στα τουρνικέ του «Emirates» καθυστέρησαν μισή ώρα την έναρξη του αγώνα

Η έναρξη του εντός έδρας αγώνα της Άρσεναλ κόντρα στη Νότιγχαμ Φόρεστ στην Premier League καθυστέρησε κατά 30 λεπτά λόγω προβλημάτων με τα τουρνικέ στο «Emirates Stadium», που εμπόδισε τους οπαδούς να μπουν στην ώρα τους, όπως ανακοίνωσε ο σύλλογος.

«Ο σημερινός απογευματινός αγώνας με τη Νότιγχαμ Φόρεστ θα ξεκινήσει στις 13:00 (τοπική ώρα/ 15:00 ώρα Ελλάδας), λόγω καθυστέρησης στα τουρνικέ», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Άρσεναλ.

UPDATE: This afternoon’s game with Nottingham Forest will now kick off at 1pm (UK), due to a delay at the turnstiles.

