Από την Καλαμάτα στο ΝΒΑ: Ποιος είναι ο Ελληνοκαναδός κροίσος που θέλει να αγοράσει τους Χόρνετς του Μάικλ Τζόρνταν

Είναι γνωστό πως το τελευταίο διάστημα ο Μάικλ Τζόρνταν, ιδιοκτήτης της ομάδας του ΝΒΑ Σάρλοτ Χόρνετς, θέλει να πουλήσει τις μετοχές του με τους ενδιαφερόμενους για την αγορά της ομάδας να είναι αρκετοί, ένας εξ’ αυτών μάλιστα είναι και ο ελληνικής καταγωγής Στιβ Αποστολόπουλος.

Ο σπουδαιότερος μπασκετμπολίστας όλων των εποχών «τρέχει» για σχεδόν 15 χρόνια τους Σάρλοτ Χόρνετς, όμως σύμφωνα με τα ΜΜΕ των ΗΠΑ αποφάσισε να βάλει πωλητήριο στην ομάδα ζητώντας το ποσό των 1,8 δισ. δολαρίων.

Το απόγευμα της Τετάρτης 22/3 ο δημοσιογράφος Έιντριαν Βοϊναρόβσκι του ESPN προχώρησε στην αποκάλυψη ότι ένας επιχειρηματίας ελληνικής καταγωγής συζήτησε μαζί του, αλλά τελικά έκανε πίσω ώστε να επενδύσει στους Ουάσινγκτον Κομάντερς του NFL.

Όπως αναφέρει ο ρεπόρτερ, ο Στιβ Αποστολόπουλος, Ελληνοκαναδός δισεκατομμυριούχος με ρίζες από την Καλαμάτα, ξεκίνησε διαπραγματεύσεις τις προηγούμενες ημέρες με τον Τζόρνταν χωρίς όμως να βρεθεί η χρυσή τομή.

Apostolopoulos also recently had discussions to buy the NBA’s Charlotte Hornets from Michael Jordan but has focused on the opportunity to purchase the Commanders, sources told @WindhorstESPN and @AdamSchefter . https://t.co/VNl8ZKqDc0

Στα 4 δισ. υπολογίζεται η περιουσία του Ελληνοκαναδού που ενδιαφέρθηκε για την αγορά ομάδας του Μαϊκλ Τζόρνταν.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Canadian Business, η οικογένεια Αποστολόπουλου έχει περιουσία που αγγίζει τα 4 δισεκατομμύρια δολάρια και έχει στην ιδιοκτησία της τη μεγαλύτερη εταιρεία real estate στον Καναδά.

Ο πατέρας του Στιβ Αποστολόπουλου, Ανδρέας, μετακόμισε από την Καλαμάτα στον Καναδά και η πρώτη του δουλειά ήταν σε εστιατόριο fast food.

Δούλεψε ως εργάτης σε εργοστάσιο με πλαστικές σακούλες, ως θυρωρός, ως επιστάτης. Συγκέντρωσε κάποια χρήματα και αγόραζε σιγά σιγά μικρές εταιρείες. Με τα χρόνια ίδρυσε την Triple Group of Companies με έδρα το Τορόντο, που είναι εταιρεία real estate.

Ο Ανδρέας Αποστολόπουλος πέθανε σε ηλικία 69 ετών το 2021 και τα ηνία πήρε ο γιος του Στιβ, ο οποίος έχει και άλλα δύο αδέλφια, τους Πίτερ και Τζιμ.

Ο Στιβ Αποστολόπουλος συνέχισε να μεγαλώνει την εταιρεία του πατέρα του, ενώ το 2017 ίδρυσε μία ακόμη εταιρεία την SIX Ventures, εταιρεία επιχειρηματικών κεφαλαίων με έδρα το Τορόντο και επενδύει σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε κλάδους τεχνολογίας.

Canadian billionaire Steve Apostolopoulos has entered the bidding for the Washington Commanders, per @ESPN.

The founder of Six Ventures Inc. toured the Commanders’ stadium and facility, as he seeks to buy the team. pic.twitter.com/mm531fGCIY

