Αντετοκούνμπο: Από τα ανέκδοτα… στα ποιήματα – Η νέα ανάρτηση στο Twitter

«Κάνω μετάβαση από τα ανέκδοτα στα ποιήματα» έγραψε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σε νέα ανάρτησή του στο Twitter, δημοσιεύοντας και ένα σύντομο ποιηματάκι.

«Ο Greek freak είναι ένας μπασκετμπολίστας τόσο ψηλός και άψογος. Και οι κινήσεις του είναι τόσο απαλές όσο ένα φιλί στο μάγουλο» είναι η μετάφραση, αν και πρέπει να σημειώσουμε ότι κάνει ομοιοκαταληξία καλύτερα στα αγγλικά.

Greek freak is a baller so tall and sleek

And his moves are smooth as a kiss on the cheek. 😂😂

I’m transitioning from jokes to poems!! pic.twitter.com/G5FdkbIgPo

— Giannis Antetokounmpo (@Giannis_An34) June 21, 2023