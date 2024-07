Ανακοίνωσε Τζόλη η Μπριζ – Κάτοικος Βελγίου μέχρι το 2028 ο 22χρονος διεθνής

Παίκτης της Μπριζ είναι και επίσημα ο Χρήστος Τζόλης, καθώς η βελγική ομάδα ανακοίνωσε την απόκτησή του. Το συμβόλαιο του διεθνούς στράικερ έχει διάρκεια μέχρι το 2028.

“Ο Τζόλης (22) προέρχεται από την γερμανική Φορτούνα Ντίσελντορφ. Ο Έλληνας φορ έπαιξε πέρυσι στην δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας όπου είχε απολογισμό 24 γκολ και 10 ασίστ σε 37 παιχνίδια. Η Φορτούνα έχασε για πολύ λίγο την άνοδο στην Bundesliga. Ο Τζόλης είναι διεθνής με την Ελλάδα ενώ προηγουμένως έχει παίξει μεταξύ άλλων σε ΠΑΟΚ και Νόριτς”, αναφέρει η ανακοίνωση της Μπριζ.

Μετά από την Νόριτς, την Τβέντε και την Φορτούνα Ντίσελντορφ, η Μπριζ έρχεται για να αποτελέσει τον τέταρτο κατά σειρά σταθμό στην ποδοσφαιρική καριέρα του Χρήστου Τζόλη από το 2021 και μετά.

Δείτε τo σχετικό post:

Double tap to make transfer official. Welcome, Christos Tzolis! 🌟🇬🇷 pic.twitter.com/oyLa6C4XAj

— Club Brugge KV (@ClubBrugge) July 4, 2024