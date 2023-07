Αγωνία για τον Φαν ντερ Σαρ: Στο Νοσοκομείο με εγκεφαλική αιμορραγία

Ο πρώην τερματοφύλακας της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Έντβιν Φαν ντερ Σαρ, υπέστη εγκεφαλική αιμορραγία και μεταφέρθηκε στην εντατική Νοσοκομείου της Κροατίας – αλλά η κατάσταση του είναι σταθερή, όπως επιβεβαιώνει ο πρώην σύλλογος του Άγιαξ.

Η ανακοίνωση της είδησης έγινε από τον Άγιαξ μέσω Twitter όπου αναφέρεται:

“Την Παρασκευή, ο Έντβιν Βαν Ντερ Σαρ είχε μια αιμορραγία γύρω από τον εγκέφαλό του. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο νοσοκομείο στη μονάδα εντατικής θεραπείας και είναι σε σταθερή κατάσταση.

‘Μόλις υπάρξουν πιο συγκεκριμένες πληροφορίες, θα ακολουθήσει ενημέρωση.

Όλοι στον Άγιαξ εύχονται στον Έντβιν ταχεία ανάρρωση. Σε σκεφτόμαστε.

Η είδηση έρχεται μόλις λίγες εβδομάδες μετά την απόφαση του πρώην τερματοφύλακα να παραιτηθεί από τη θέση που κατείχε στον ολλανδικό σύλλογο.

Ajax statement: “On Friday, Edwin van der Sar has had a bleeding around his brain. He’s currently in hospital in the intensive care unit and is in a stable condition. Once there’s more concrete information, an update will follow”.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 7, 2023