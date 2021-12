Αφεντικό σε Μαδρίτη και La Liga η Ρεάλ – ΒΙΝΤΕΟ

Στα χαρτιά ήταν ντέρμπι και δη το clasico της ισπανικής πρωτεύουσας, όμως στο γήπεδο η Ρεάλ απέδειξε απόψε (12/12) και στην Ατλέτικο Μαδρίτης ότι είναι μακράν η σταθερότερη και καλύτερη ομάδα του πρωταθλήματος έως τώρα, γι΄ αυτό και αποτελεί το μεγάλο φαβορί για την επιστροφή στους τίτλος του πρωταθλήματος.

Το ντέρμπι της Μαδρίτης έληξε με 2-0 υπέρ της «βασίλισσας», που σκοράροντας από ένα γκολ στις αρχές κάθε ημιχρόνου πέρασε ένα μάλλον ήσυχο βράδυ στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου». Ο Καρίμ Μπενζεμά νίκησε για πρώτη φορά τον Γιαν Όμπλακ στο 16΄ με ένα τρομερό σουτ από πάσα του Βινίσους, για να διπλασιάσει ο Μάρκο Ασένσιο στο 57΄ ύστερα από νέα ενέργεια του Βραζιλιάνου, που βρίσκεται σε πολύ μεγάλη φόρμα.

Η Ρεάλ έφτασε στους 42 βαθμούς, 13 περισσότερους από τους (τέταρτους πια) «ροχιμπλάνκος» που έχουν παιχνίδι λιγότερο και 8 από τη δεύτερη Σεβίλη, που επίσης «χρωστάει» έναν αγώνα και αν νικήσει θα μειώσει στους 5.

