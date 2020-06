Υπάρχουν στιγμές στον αθλητισμό, που είναι αδύνατο να περιγραφούν με λόγια. Λίγα λεπτά μετά τη νίκη της Τσέλσι επί της Μάντσεστερ Σίτι και την κατάκτηση της Premier League 2019/20 από τη Λίβερπουλ, ο Γιούργκεν Κλοπ φιλοξενήθηκε σε απευθείας σύνδεση σε εκπομπή του Sky Sports. Εμφανίστηκε με φανέλα των Reds και δάκρυσε όταν αφιέρωσε τον τίτλο στον Κένι Νταλγκλίς και τον Στίβεν Τζέραρντ.

Ο Κένι Νταλγκλίς πανηγυρίζει την κατάκτηση της Premier League μετά από 30 χρόνια, όμως στέκεται με έμφαση στον Γιούργκεν Κλοπ: «Νομίζω ότι εάν εκείνη την στιγμή, έλεγε κάποιος ότι θα περάσουν 30 χρόνια για να ξαναπάρει πρωτάθλημα η Λίβερπουλ, θα είχε… συλληφθεί. Αλλά μερικές φορές, έτσι συμβαίνουν τα πράγματα. Τα τελευταία δύο χρόνια από την έλευση του Γιούργκεν, ήταν πολύ θετικά σε συνολικό επίπεδο. Ήταν φανταστικός και συνοψίζει ό,τι αντιπροσωπεύει η Λίβερπουλ. Σέβεται όλους στο κλαμπ. Δεν είναι απλώς ένα εφ΄ άπαξ γεγονός, γιατί πέρυσι παρά λίγο να κατακτήσει το Ευρωπαϊκό Κύπελλο και το Παγκόσμιο Κύπελλο συλλόγων. Και νομίζω ότι θα εξακολουθούν να υπάρχουν πολλές όμορφες ημέρες, όσο ο Γιούργκεν είναι εκεί. Για να φθάσεις στην επιτυχία, χρειάζεται αλληλεγγύη και η Λίβερπουλ ήταν μαζί από την αρχή μέχρι το τέλος».

