Ο προπονητής των Κλίπερς, Ντοκ Ρίβερς δεν μπόρεσε να κρατήσει τα δάκρυα του για τον θάνατο του Κόμπι Μπράιαντ: «Τα νέα είναι συγκλονιστικά. Δεν ξέρω τι να πω. Όσοι τον ήξεραν, ήταν ένας εκπληκτικός παίκτης, εξαιρετικός αντίπαλος. Είναι το dna που ελάχιστοι αθλητές έχουν, όπως ο Τάιγκερ Γουντς. Δεν ξέρω τι να πω.

“He had that DNA that very few athletes can ever have.”

Doc Rivers on Kobe Bryant. pic.twitter.com/kSS7sjKaI1