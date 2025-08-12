Ζώα συντροφιάς: Πώς μπορούν να ταξιδέψουν στο πλοίο – Τι ορίζει ο νόμος για τη μεταφορά τους

Στην Ελλάδα καλοκαιρινές διακοπές σημαίνει πολύ συχνά και μετακίνηση με πλοίο. Αν φέτος επιλέξετε να ταξιδέψετε με το αγαπημένο κατοικίδιό σας χρειάζεται να ξέρετε τι ορίζει ο νόμος για τη μεταφορά του με το πλοίο.

Ο νόμος 4830/2021 «Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς – Πρόγραμμα «Άργος» και λοιπές διατάξεις», καταγράφει τους κανόνες που ισχύουν για τη μεταφορά κατοικιδίων με πλοίο.

Συγκεκριμένα στο άρθρο 18 αναφέρεται ότι ιδιοκτήτης ζώου συντροφιάς πρέπει να έχει μαζί του τα ανάλογα πιστοποιητικά καλής υγείας και εμβολιασμού του ζώου, δηλαδή το βιβλιάριο υγείας του και τον αριθμό του μικροτσίπ του.

Πού μπορούν να ταξιδέψουν

Τα ζώα συντροφιάς που είναι μεγαλόσωμα ταξιδέψουν σε κλωβούς που διαθέτει το πλοίο. Αυτοί οι κλωβοί πρέπει να είναι σε σημείο που είναι προφυλαγμένοι από τις ακραίες καιρικές συνθήκες. Ο αριθμός των κλωβών υπολογίζεται σε συνάρτηση με τους μεταφερόμενους επιβάτες σε αναλογία 1/200, ήτοι 1 κλωβός ανά διακόσιους 200 μεταφερόμενους επιβάτες.

Ωστόσο επειδή κάθε ακτοπλοϊκή εταιρεία διαθέτει περιορισμένο αριθμό κλωβών οι επιβάτες θα πρέπει να κάνουν κράτηση για τα κατοικίδια τους πριν ταξιδέψουν.

Δεύτερον τα μεγαλόσωμα ζώα συντροφιάς απαγορεύεται να παραμένουν μέσα στους κλειστούς κοινόχρηστους χώρους των επιβατών αλλά και του πάρκινγκ.

Ωστόσο εάν το ζώο βρίσκεται σε κλουβί, αυτό μπορεί να τοποθετηθεί στα ανοιχτά καταστρώματα των πλοίων και στους ανοικτούς χώρους του πάρκινγκ.

Η μετακίνηση του ζώου στα καταστρώματα του πλοίου επιτρέπεται μόνο με ιμάντα/ λουρί υπό την εποπτεία και την ευθύνη του συνοδού του.

Παράλληλα τα κατοικίδια μπορούν να μεταφερθούν και με τις ειδικές καμπίνες (pet cabins), τις οποίες διαθέτει η κάθε ακτοπλοϊκή εταιρεία. Ωστόσο τυχόν ζημιές που μπορεί να προκαλέσει το ζώο σε επίπλωση και σεντόνια ή πετσέτες της καμπίνας θα πληρωθούν από τον ιδιοκτήτη του ζώου.

Το ηλεκτρονικό εισιτήριο

Παράλληλα ο νόμος ορίζει ότι οι ακτοπλοϊκές εταιρείες θα πρέπει να έχουν ενσωματώσει στο σύστημα στο σύστημα κράτησης και έκδοσης εισιτηρίων πεδίο στο οποίο καταγράφονται τα στοιχεία σήμανσης – ταυτοποίησης του βιβλιαρίου υγείας ή του διαβατηρίου του ζώου συντροφιάς που πρόκειται να μεταφερθεί, σε συνάρτηση με τον αριθμό των διατιθέμενων κλωβών.

Η απόφαση του πλοιάρχου για τα μικρόσωμα ζώα συντροφιάς

Ο νόμος προβλέπει μία εξαίρεση για τα μικρόσωμα ζώα συντροφιάς και πετάει το «μπαλάκι» στον πλοίαρχο. Πιο αναλυτικά ορίζει ότι τα μικρόσωμα ζώα μπορούν να συνοδεύουν τους ιδιοκτήτες τους σε ανοιχτούς και κλειστούς χώρους των επιβατών με τις εξής προϋποθέσεις:

Να υπάρχει η σύμφωνη γνώμη του πλοιάρχου

Το ζώο να διαθέτει βιβλιάριο υγείας και μικροτσίπ

Να είναι τοποθετημένο σε κλουβί

Βεβαίως αν υπάρξουν παράπονα και διαμαρτυρίες άλλων επιβατών για το ζώο τότε το ζήτημα καλείται να διευθετήσει ο πλοίαρχος και ο ιδιοκτήτης ζώου οφείλει να σεβαστεί τις υποδείξεις και τις εντολές του

Αναλυτικά τι ορίζει το Άρθρο 18 του νόμου 4830/2021

Μεταφορά ζώων συντροφιάς με επιβατηγά πλοία

1. Τα δρομολογιακά επιβατηγά πλοία που δραστηριοποιούνται για την κάλυψη συγκοινωνιακών αναγκών συνολικής διαδρομής των Κατηγοριών I, II, III και IV, του π.δ. 44/2011 (Α’ 110), περί κανονισμού ενδιαιτήσεως και καθορισμού αριθμού επιβατών των επιβατηγών πλοίων, υποχρεούνται να διαθέτουν κλωβούς για την παραμονή μεγαλόσωμων ζώων συντροφιάς που συνοδεύονται από επιβάτες των πλοίων. Οι κλωβοί τοποθετούνται σε πρόσφορο χώρο κατά την κρίση του πλοιάρχου του πλοίου, κατά το δυνατό προφυλαγμένο από ακραίες καιρικές συνθήκες. Οι διατιθέμενοι κλωβοί του πλοίου είναι διαφόρων μεγεθών, κατάλληλων για την υποδοχή μεγαλόσωμων ζώων. Η αριθμητική μεταφορική ικανότητα των υπόχρεων πλοίων σε μεγαλόσωμα ζώα καθορίζεται βάσει του αριθμού των διατιθέμενων κλωβών και ο αριθμός των κλωβών του πλοίου υπολογίζεται σε συνάρτηση με τους μεταφερόμενους επιβάτες σε αναλογία 1/200, ήτοι ένας (1) κλωβός ανά διακόσιους (200) μεταφερόμενους επιβάτες.

2. Απαγορεύεται η παραμονή των μεγαλόσωμων ζώων συντροφιάς εντός των κλειστών κοινόχρηστων χώρων ενδιαίτησης επιβατών και των κλειστών χώρων στοιβασίας οχημάτων.

3. Επιτρέπεται η τοποθέτηση κλωβών μεγαλόσωμων ζώων συντροφιάς στα ανοικτά καταστρώματα επιβατών και στους ανοικτούς χώρους στοιβασίας οχημάτων σε κατάλληλα σημεία, σύμφωνα με την παρ. 1. Ανοικτός χώρος στοιβασίας οχημάτων θεωρείται ο χώρος ο οποίος διαθέτει πλευρικά ανοίγματα φυσικού αερισμού στη μεταλλική κατασκευή του.

4. Η μετακίνηση ζώου συντροφιάς επί των καταστρωμάτων επιβατών του πλοίου επιτρέπεται μόνο με ιμάντα/ λουρί υπό την εποπτεία και την ευθύνη του συνοδού του.

5. Τα δρομολογιακά επιβατηγά πλοία της παρ. 1 μπορούν να διαθέτουν ειδικές καμπίνες, στις οποίες μπορεί να παραμείνει το ζώο συντροφιάς με τον συνοδό του [καμπίνες κατοικιδίων (pet-cabins)], οι οποίες πρέπει να περιγράφονται στο σχέδιο γενικής διάταξης του πλοίου. Η επικαιροποίηση των σχεδίων γενικής διάταξης πλοίων για τυχόν συμπερίληψη τέτοιων καμπινών δύναται να γίνεται κατά την ετήσια επιθεώρηση του πλοίου και δεν συνιστά λόγο για την έκδοση άδειας μετασκευής. Γ ια να χαρακτηρισθεί μια καμπίνα ως κατοικιδίων (pet-cabins) πρέπει, πέραν της πλήρωσης των λοιπών απαιτήσεων του κανονισμού ενδιαίτησης επιβατών, κατά το ελάχιστο να διαθέτει πλενόμενο δάπεδο, ταπετσαρία και κάλυμμα στρώματος. Μετά από κάθε παραμονή επιβάτη μαζί με το ζώο συντροφιάς του σε καμπίνα κατοικιδίων (pet- cabin) αντικαθίσταται ο ιματισμός της (κλινοσκεπάσματα). Οι ανωτέρω καμπίνες χρησιμοποιούνται μόνο ως κατοικιδίων (pet-cabins) και δεν διατίθενται προς έτερη χρήση, πλην του σκοπού που εξυπηρετούν. Τυχόν ζημιές που προκαλεί το ζώο σε είδη επίπλωσης ή ιματισμού της καμπίνας βαρύνουν τον ιδιοκτήτη του ζώου.

6. Ο ιδιοκτήτης ζώου συντροφιάς φέρει μαζί του τα ανάλογα πιστοποιητικά καλής υγείας και εμβολιασμού του ζώου.

7. Οι διαχειρίστριες ή πλοιοκτήτριες εταιρείες των υπόχρεων σε διάθεση κλωβών μεγαλόσωμων ζώων πλοίων οφείλουν, εντός ενός (1) έτους από την έναρξη ισχύος του παρόντος, να ενσωματώσουν στο σύστημα κράτησης και έκδοσης εισιτηρίων των επιβατών των υπό διαχείριση πλοίων τους συναφές πεδίο καταγραφής των στοιχείων σήμανσης – ταυτοποίησης του βιβλιαρίου υγείας ή του διαβατηρίου του ζώου συντροφιάς που πρόκειται να μεταφερθεί, σε συνάρτηση με τον αριθμό των διατιθέμενων κλωβών.

8. Οι σκύλοι έρευνας και διάσωσης, οι σκύλοι που χρησιμοποιούνται από τις ένοπλες δυνάμεις, τα σώματα ασφαλείας και τις διωκτικές αρχές της Α.Α.Δ.Ε. και του Υπουργείου Οικονομικών, οι σκύλοι βοήθειας και τα ζώα θεραπείας επιτρέπεται να συνοδεύουν τον ιδιοκτήτη τους σε όλους τους κοινόχρηστους ανοικτούς και κλειστούς χώρους του πλοίου, εφόσον διαθέτουν τα οικεία πιστοποιητικά, που αποδεικνύουν την ιδιότητά τους, την καλή υγεία και τον εμβολιασμό τους και φέρουν ιμάντα/λουρί.

9. Τα μικρόσωμα ζώα συντροφιάς, μπορούν να συνοδεύουν τους ιδιοκτήτες τους σε όλες τις κατηγορίες των επιβατηγών πλοίων και σε όλους τους χώρους ενδιαίτησης επιβατών ανεξαιρέτως (κλειστούς και ανοικτούς) με τη σύμφωνη γνώμη του πλοιάρχου, εφόσον μεταφέρονται σε ειδικούς κλωβούς και διαθέτουν τα ανάλογα πιστοποιητικά καλής υγείας και εμβολιασμού τους. Σε περιπτώσεις μεταφοράς μικρόσωμων ζώων συντροφιάς στους κλειστούς χώρους επιβατηγού πλοίου, όπου υπάρξει ανάγκη διαχείρισης παραπόνων και διαμαρτυρίας άλλων συνεπιβατών, επιλαμβάνεται για την καλύτερη λογική διευθέτηση του θέματος, ο πλοίαρχος του πλοίου ή ο εξουσιοδοτημένος από αυτόν αξιωματικός. Σε κάθε περίπτωση, ο συνοδός του ζώου οφείλει να σεβαστεί τις υποδείξεις και εντολές του πλοιάρχου ή του Αξιωματικού που έχει οριστεί από αυτόν.