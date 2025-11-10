Τραγωδία στην Κορινθία: Ένας νεκρός και δύο σοβαρά τραυματίες σε φρικτό τροχαίο

Enikos Newsroom

κοινωνία

τροχαίο Κορινθία

Φρικτό τροχαίο με έναν νεκρό και δύο τραυματίες σημειώθηκε στην Κορινθία και συγκεκριμένα στον επαρχιακό δρόμο Χιλιομόδι -Κουταλά, κοντά στο Κουταλά.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα Korinthostv.gr, αγροτικό όχημα στο οποίο επέβαιναν τρία άτομα, εξετράπη της πορείας του λόγω της ολισθηρότητας του οδοστρώματος και “καρφώθηκε” σε ελαιόδεντρο. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό ενός άνδρα και τον σοβαρό τραυματισμό των άλλων δύο.

Στο σημείο έσπευσαν πυροσβέστες όπου απεγκλώβισαν τους επιβαίνοντες καθώς και ασθενοφόρο ΕΚΑΒ που μετέφερε τους τραυματίες στο Νοσοκομείο Κορίνθου.

13:07 , Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025

