Το 3ο GREECE INTERNATIONAL FILM FESTIVAL στέφθηκε με επιτυχία

Το 3ο GREECE INTERNATIONAL FILM FESTIVAL στέφτηκε με επιτυχία. Οι εκδηλώσεις του πραγματοποιήθηκαν στο Δημοτικό Θέατρο Αλίμου “Κάρολος Κουν”, στις 27 και 28 Ιανουαρίου.

Στην τελετή λήξης έλαβε χώρα η απονομή των βραβείων στις καλύτερες ταινίες μικρού, μεσαίου και μεγάλου μήκους. Απονεμήθηκαν τα εξής βραβεία:

Καλύτερη Ταινία Μικρού Μήκους:

“THE ONE NOTE MAN” (Oscar Shortlist)

Καλύτερη Ταινία Μεσαίου Μήκους:

“ΣΦΕΝΔΥΛΙ”

Καλύτερη Ταινία Μεγάλου Μήκους:

“THE TROJAN WOMEN“.

Προβλήθηκαν ταινίες που έκαναν την παγκόσμια, ευρωπαϊκή και ελληνική τους πρεμιέρα, με θεματικές μυθοπλασίας, ντοκιμαντέρ, Animation και Video Clip. Επίσης συμμετείχαν στο διαγωνιστικό μέρος, σενάρια μικρού και μεγάλου μήκους, θεατρικά κείμενα και φωτογραφίες.

Δόθηκαν συνεντεύξεις από σκηνοθέτες που παρευρέθηκαν στις εκδηλώσεις. Πιο συγκεκριμένα, μίλησαν οι σκηνοθέτες: Μαίρη Κολώνια (Πολυθρόνα στο πεζοδρόμιο), Φοίβος Ήμελλος (Wings), Αλέξανδρος Κακούρης και Γιώργος Δελλής, (Xenia), Βασίλης Οικονόμου και Σοφία Σταυρακάκη (The Trojan Women). Σημειώνεται ότι η ταινία The Trojan Women παρουσιάστηκε με ελληνικούς υπότιτλους SDH ώστε να την παρακολουθήσουν βαρήκοι και κωφοί θεατές.

Στόχος του φεστιβάλ είναι να μπορεί να παρέχει καθολική προσβασιμότητα.

Ακολουθούν αναλυτικά όλα τα βραβεία:

BEST SHORT FILM

THE ONE NOTE MAN (Oscar Shortlist)

GEORGE SIOUGAS

BEST MID-LENGTH FILM

SFENDYLI

MICHALIS BASTAKIS

BEST FEATURE FILM

THE TROJAN WOMEN

VASSILIS ECONOMOU, SOFIA STAVRAKAKI, DAVID CORREIA, KRZYSZTOF TUSIEWICZ

BEST ACTOR

JASON WATKINS (BAFTA Award Winner)

THE ONE NOTE MAN

BEST VOICE OVER

IAN MCKELLEN (BAFTA Award Winner and Nominated for 2 Oscars)

THE ONE NOTE MAN

BEST ADAPTED THEATRICAL PLAY

ELINA DARAKLITSA

THE TROJAN WOMEN

BEST DIRECTOR

ONUR AKŞIT

PLAYBACK

BEST DIRECTOR (DEBUT)

ZIYANG LIU

AN UNOFFICIAL SPACE MISSION

BEST DIRECTOR (STUDENT)

LILY ANDREWS

THE END

BEST FIRST-TIME FILMMAKER

ALEXANDER KAKOURIS

XÉNIA

BEST ACTRESS

DESPINA KOURTI

WINGS

BEST ANIMATION

THE BOY AND THE OWL

MÁRIO GAJO DE CARVALHO

BEST MUSIC VIDEO

OUR ROAD

VALASIA DODULU

BEST PRODUCTION

THE ARMCHAIR ON THE PAVEMENT

MARY KOLONIA

BEST ART PRODUCTION

LYUBIMA

MAYA VITKOVA

BEST D.O.P.

A CHRISTMAS OF 1945

FABIO ROSI

BEST SHORT SCREENPLAY

MY FATHERS DAUGHTER

DAMIEN MICHAEL AULSBERRY

BEST FEATURE SCREENPLAY

A SAINT AND THE SINNER

SIMON ILIOPOULOS

BEST THEATRICAL PLAY

THE SHOW MUST GO ON

LAUREN FOLEY

BEST PHOTOGRAPHY

TRANSPORTING IN ELEGANCE

CHRIS POULIOS

Το φεστιβάλ πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη του Δήμου Αλίμου.

