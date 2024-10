Σεισμός στην Τουρκία: Ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος στο enikos.gr – «Είναι μετασεισμός των φονικών δονήσεων του 2023»

Μνήμες από τους καταστροφικούς σεισμούς του 2023, ξύπνησαν σήμερα στην Τουρκία, έπειτα την σεισμική δόνηση μεγέθους 6 Ρίχτερ που έπληξε την περιοχή, νωρίτερα το πρωί της Πέμπτης (16/10).

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με όσα μετέφερε στο enikos.gr ο σεισμολόγος, Γεράσιμος Παπαδόπουλος, «ο σημερινός σεισμός, μεγέθους 6 Ρίχτερ έγινε στο ρήγμα που είχε δώσει πέρυσι, στην ίδια περιοχή, δύο μεγάλους σεισμούς, 7,7 και 7,6 Ρίχτερ. Εκτιμώ ότι, η σημερινή δόνηση αποτελεί μετασεισμό εκείνων. Βέβαια, είναι πολύ πιθανό να ακολουθήσουν και άλλοι μετασεισμοί, αλλά μικρότερης κλίμακας. Σπάνια μπορεί να δώσει μετασεισμό τέτοιας μεγάλης κλίμακας».

