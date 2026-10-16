Ρόδος: Σκηνές πανικού στο Καρακόνερο – Συμπλοκή δεκάδων Ρομά με ρόπαλα και σίδερα εγκλώβισε οδηγούς και μητέρες με μικρά παιδιά

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Σκηνές βίας καταγράφηκαν αργά το βράδυ της Πέμπτης στην περιοχή του Καρακόνερου στη Ρόδο, όπου δεκάδες Ρομά ενεπλάκησαν σε συμπλοκή ιδιαίτερης έντασης. Ο πανικός απλώθηκε γρήγορα, τόσο σε όσους ζουν στη γειτονιά όσο και σε οδηγούς που έτυχε να περνούν από το σημείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Δημοκρατικής», η ένταση ξεκίνησε έξω από γνωστή καφετέρια του Καρακόνερου. Η αφορμή δεν έχει γίνει ακόμη γνωστή. Μέσα σε λίγα λεπτά, πάντως, η αντιπαράθεση ανάμεσα στις ομάδες είχε ξεφύγει από κάθε έλεγχο.

Αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν ότι οι εμπλεκόμενοι βγήκαν στον δρόμο κρατώντας ρόπαλα, σίδερα και ξύλα και επιτέθηκαν ο ένας στον άλλον με ιδιαίτερη βιαιότητα. Οι δρόμοι γύρω από την καφετέρια έκλεισαν και η διέλευση οχημάτων έγινε αδύνατη.

«Έπεφτε άγριο ξύλο στη μέση του δρόμου», λέει χαρακτηριστικά κάτοικος της περιοχής που παρακολούθησε τα γεγονότα από κοντά.

Ακινητοποιημένοι μέσα στα αυτοκίνητα

Όσο η σύγκρουση φούντωνε, ξύλα, σίδερα και πέτρες εκσφενδονίζονταν προς κάθε κατεύθυνση. Οι οδηγοί που βρέθηκαν εκείνη την ώρα στο σημείο δεν είχαν περιθώριο να απομακρυνθούν.

Ανάμεσά τους και μητέρες με μικρά παιδιά. Όπως μεταφέρουν μάρτυρες, παρέμειναν μέσα στα οχήματα χωρίς να μπορούν να αντιδράσουν ή να βρουν διέξοδο, την ώρα που αντικείμενα περνούσαν ξυστά από τα αυτοκίνητά τους.

Επέμβαση της αστυνομίας

Η αστυνομία ειδοποιήθηκε εσπευσμένα και ισχυρές δυνάμεις έφτασαν στο Καρακόνερο με στόχο να αποκαταστήσουν την τάξη.