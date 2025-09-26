Προειδοποίηση Τσατραφύλλια για την κακοκαιρία: «Τα μοντέλα δίνουν σήμα για 100 τόνους νερού ανά στρέμμα – Μεγάλη προσοχή από την Κυριακή»

Αντωνία Ρηγάτου

κοινωνία

Χαλάει ο καιρός με βροχές και ισχυρούς ανέμους

Ο Γιώργος Τσατραφύλλιας σε ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο facebook αναφέρεται εκτενώς στην ραγδαία επιδείνωση του καιρού που θα ξεκινήσει από την Κυριακή 28/9 τα ξημερώματα μέχρι το απόγευμα της ίδιας ημέρας.

Συγκεκριμένα, ο μετεωρολόγος αναφέρει πως «Σήμα για 100 τόνους νερού ανά στρέμμα δίνουν τα μοντέλα. Μεγάλη προσοχή χρειάζεται από την Κυριακή 28/9 τα ξημερώματα μέχρι το απόγευμα της ίδιας ημέρας σε Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ζάκυνθο, Αιτωλοακαρνανία, Αχαΐα και Ηλεία, διότι η κακοκαιρία παρουσιάζει εμμονή με ανατροφοδοτούμενες καταιγίδες για αρκετές ώρες στις περιοχές αυτές, με αποτέλεσμα να πέσουν αρκετοί τόνοι νερό. Ευελπιστώ το περισσότερο νερό να πέσει στη Θάλασσα διότι τα 100mm (ίσως και περισσότερο) νερού είναι ποσότητα που πέφτει σε 2-3 μήνες στις περιοχές αυτές.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια

