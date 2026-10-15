Πάτρα: 23χρονος έπεσε από μπαλκόνι δευτέρου ορόφου – Νοσηλεύεται εκτός κινδύνου

Ένας 23χρονος έπεσε από μπαλκόνι δευτέρου ορόφου κοντά στα Ζαρουχλέικα της Πάτρας και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Ο Άγιος Ανδρέας», όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Η Αστυνομία διερευνά τις συνθήκες του περιστατικού.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Αναστάτωση προκλήθηκε σήμερα μεσημέρι Πέμπτης στην Πάτρα, όπου ένας άντρας 23 ετών έπεσε από μπαλκόνι διαμερίσματος που βρίσκεται στον δεύτερο όροφο πολυκατοικίας.
  • Ο νεαρός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας» και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Η αστυνομία διερευνά τις συνθήκες, εξετάζοντας ως πιθανότερο ενδεχόμενο αυτό της απόπειρας αυτοκτονίας.
  • Το περιστατικό έρχεται λίγες ώρες μετά την αυτοκτονία 20χρονου φοιτητή στην Πάτρα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Στο νοσοκομείο «Ο Άγιος Ανδρέας» νοσηλεύεται εκτός κινδύνου ένας 23χρονος, ο οποίος έπεσε από μπαλκόνι διαμερίσματος στον δεύτερο όροφο πολυκατοικίας, το μεσημέρι της Πέμπτης (15/10), κοντά στα Ζαρουχλέικα, στην Πάτρα.

Σύμφωνα με το Tempo24.news, στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον νεαρό και τον μετέφερε στο νοσοκομείο.

Η Αστυνομία διερευνά τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό, εξετάζοντας ως πιθανότερο ενδεχόμενο εκείνο της απόπειρας αυτοκτονίας.

Το περιστατικό καταγράφηκε λίγες ώρες μετά την αυτοκτονία 20χρονου φοιτητή στην Πάτρα.

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