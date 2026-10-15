Πάτρα: 23χρονος έπεσε από μπαλκόνι δευτέρου ορόφου – Νοσηλεύεται εκτός κινδύνου

Στο νοσοκομείο «Ο Άγιος Ανδρέας» νοσηλεύεται εκτός κινδύνου ένας 23χρονος, ο οποίος έπεσε από μπαλκόνι διαμερίσματος στον δεύτερο όροφο πολυκατοικίας, το μεσημέρι της Πέμπτης (15/10), κοντά στα Ζαρουχλέικα, στην Πάτρα.
Σύμφωνα με το Tempo24.news, στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον νεαρό και τον μετέφερε στο νοσοκομείο.
Η Αστυνομία διερευνά τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό, εξετάζοντας ως πιθανότερο ενδεχόμενο εκείνο της απόπειρας αυτοκτονίας.
Το περιστατικό καταγράφηκε λίγες ώρες μετά την αυτοκτονία 20χρονου φοιτητή στην Πάτρα.