Πάτρα: 23χρονος έπεσε από μπαλκόνι δευτέρου ορόφου – Νοσηλεύεται εκτός κινδύνου

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Στο νοσοκομείο «Ο Άγιος Ανδρέας» νοσηλεύεται εκτός κινδύνου ένας 23χρονος, ο οποίος έπεσε από μπαλκόνι διαμερίσματος στον δεύτερο όροφο πολυκατοικίας, το μεσημέρι της Πέμπτης (15/10), κοντά στα Ζαρουχλέικα, στην Πάτρα.

Σύμφωνα με το Tempo24.news, στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον νεαρό και τον μετέφερε στο νοσοκομείο.

Η Αστυνομία διερευνά τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό, εξετάζοντας ως πιθανότερο ενδεχόμενο εκείνο της απόπειρας αυτοκτονίας.

Το περιστατικό καταγράφηκε λίγες ώρες μετά την αυτοκτονία 20χρονου φοιτητή στην Πάτρα.