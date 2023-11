Οι ειδήσεις της νύχτας που πέρασε

Διαβάστε τις σημαντικότερες ειδήσεις της νύχτας που πέρασε.

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίς το βράδυ της Παρασκευής (3/11) στην περιοχή των Βαρδατών της Λαμίας.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα lamiareport.gr, ένα αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και βρέθηκε κάτω από τη γέφυρα στην είσοδο του χωριού, με το όχημα να προσγειώνεται ανάποδα στο ρέμα.

Το αυτοκίνητο, μάρκας Ford, οδηγούσε μια γυναίκα, η οποία ευτυχώς δεν τραυματίστηκε, όπως και ο συνοδηγός του οχήματος.

Στο σημείο βρέθηκε πλήρωμα της Τροχαίας Λαμίας, καθώς και Πυροσβεστική για να συνδράμει στον απεγκλωβισμό των επιβατών.

Φωτιά ξέσπασε αργά το βράδυ της Παρασκευής και συγκεκριμένα λίγη ώρα μετά τα μεσάνυχτα σε αυτοκίνητο που κινούνταν στην Εθνική Οδό Αεροδρομίου – Αγχιάλου του Δήμου Αλμυρού στον Βόλο.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η πυροσβεστική, η υπηρεσία κλήθηκε περίπου στις 00:40 το βράδυ. Κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης εντοπίστηκε εντός του οχήματος απανθρακωμένη σορός αγνώστων στοιχείων.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν εννέα πυροσβέστες με τρία οχήματα.

Για το ανωτέρω περιστατικό, προανάκριση διενεργείται από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα.

Το γύρο του διαδικτύου κάνει ένα βίντεο όπου ένας άντρας οδηγός βρίζει και χτυπά μια γυναίκα οδηγό στο Γουδή έχει γίνει viral στο TikTok την Πέμπτη.

Ο ίδιος, μιλώντας στο Mega, παραδέχτηκε ότι βγήκε εκτός εαυτού αλλά αρνήθηκε ότι χειροδίκησε τη γυναίκα, ενώ την κατηγόρησε ότι εκείνη ξεκίνησε την επίθεση βρίζοντάς τον χυδαία.

«Ήμουν παρκαρισμένος και ξεπαρκάρω και ακούω από πίσω μου κόρνες, βρισιές, χειρονομίες και να συνεχίζουνε αυτά για 40-50 μέτρα, βρισιές δηλαδή, χυδαία πράγματα, για μάνες, για σπίτια, για τα πάντα. Εγώ τέτοιο πράγμα δεν έχω ξανά δει ούτε έχω ξανά ακούσει ούτε έχω τσακωθεί ποτέ» ανέφερε

Και πρόσθεσε: «Η συγκεκριμένη δεν ξέρω, θεώρησε ότι έπρεπε να την περιμένω να με προσπεράσει. Σιγά πήγαινε και αυτή, δεν έτρεχε. Με το που βγαίνει το αμάξι μου στο δρόμο και ήταν ακριβώς από πίσω μου, δεν τρακάραμε, δεν έγινε κάτι, ξεκίνησε να μου λέει ρε μ… δεν με βλέπεις, έβριζε. Αυτά αν υπάρχουν κάμερες μπορείτε να τα δείτε.

Εκείνη τη στιγμή εξοργίστηκα, μου ”γύρισαν τα μάτια”. Δεν μπορεί να βρίζει την οικογένειά μου. Έγινε αυτό που βλέπετε στο βίντεο και μετά το βίντεο συνεχίζει, βγαίνει έξω, μου κλωτσάει τον προφυλακτήρα και έρχεται κατά πάνω μου και εγώ για να μην πιαστώ στα χέρια μαζί της, μπήκα στο αμάξι μου και έφυγα.

Δεν την χτυπάω αυτήν ούτε ερχόμαστε σε επαφή, ούτε τη χτυπάω, ούτε σημάδια έχει. Ναι, ότι την έβρισα, την έβρισα. Ούτε στο χέρι υπάρχει επαφή. Με το πόδι μου κλωτσάω την πόρτα. Αν βρω ποιος έβαλε το βίντεο, θέλω να κινηθώ νομικά.

Δεν την γνωρίζω αυτήν. Στο αυτοκίνητο ναι, έριξα μια κλωτσιά γιατί με έβγαλε εκτός εαυτού. Γενικότερα δεν είμαι άνθρωπος της βίας ούτε τσακώνομαι. Με απειλούνε να με σκοτώσουνε και τέτοια. Χειροδικία δεν υπάρχει σας το λέω ξεκάθαρα. Εκεί το χέρι μου που προεξέχει είναι σαν άμυνα γιατί έκανε κάπως το χέρι της σα γροθιά κάπως, σαν άμυνα αυτή σαν να φοβόταν δεν ξέρω, μπορεί να φοβήθηκε επειδή της μίλησα έντονα».

Ο άνδρας όπως φαίνεται και στο βίντεο, κλώτσησε το αυτοκίνητο της γυναίκας, την πλησίασε, την έβρισε και μάλιστα κάποια στιγμή τη χτυπάει κιόλας μπροστά στους εμβρόντητους περαστικούς. Μάλιστα ο διάλογος που υπήρξε ήταν ο εξής δείχνει πόσο χυδαία την βρίζει ο άντρας την οδηγό.

Συναγερμός έχει σημάνει στις αρμόδιες αρχές στις Σέρρες για τον εντοπισμό ενός ηλικιωμένου ο οποίος εξαφανίστηκε από το σπίτι του στο Αηδονόχωρι του Δήμου Βισαλτίας.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η ΕΡΤ, πρόκειται για τον Νικόλαο Καραγιώρα που από το απόγευμα στις 17:00, όταν και τον είδαν για τελευταία φορά οι συγχωριανοί του, δεν έχει δώσει σημεία ζωής.

Έχει ειδοποιηθεί η αστυνομία, το Πυροσβεστικό κλιμάκιο Νιγρίτας και η πολιτική προστασία του Δήμου Βισαλτίας, ξεκίνησαν οι έρευνες οι οποίες θα συνεχιστούν το πρωί με το πρώτο φως της ημέρας.

Στη δομή φιλοξενίας της Ελευσίνας πρόκειται να φιλοξενηθούν κάποιοι από τους Έλληνες πολίτες που απεγκλωβίστηκαν από τη Λωρίδα της Γάζας και επέστρεψαν στην Ελλάδα μετά από συντονισμένες ενέργειες της κυβέρνησης.

Έντεκα εξ αυτών μεταφέρθηκαν με τη σημερινή πτήση της Aegean από το Κάιρο της Αιγύπτου στην Αθήνα. Μεταξύ των Ελλήνων που αφίχθησαν συμπεριλαμβάνονται και δύο οικογένειες.

Όπως αναφέρει το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, έθεσε τη δομή της Ελευσίνας σε ετοιμότητα, ώστε να εξασφαλιστεί η παροχή φιλοξενίας σε όσες και όσους το επιθυμούν. Εκεί πρόκειται να διαμείνουν τέσσερις από τους αφιχθέντες, ενώ οι υπόλοιποι θα φιλοξενηθούν από μέλη της οικογένειάς τους. Στη δομή φιλοξενίας της Ελευσίνας διαμένουν σήμερα οικογένειες Ουκρανών προσφύγων.

Τους 11 Έλληνες πολίτες υποδέχθηκε νωρίτερα σήμερα στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος ο γενικός γραμματέας Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο, Δημήτρης Ιατρίδης, και αντιπροσωπεία του υπουργείου Εξωτερικών.

Την έντονη ανησυχία των κατοίκων στην Εύβοιας προκάλεσε ο σεισμός των 5,1 Ρίχτερ που σημειώθηκε στην περιοχή το πρωί της Παρασκευής 3 Νοεμβρίου, με την καταγραφή των ζημιών αυτή την ώρα να συνεχίζεται.

Σύμφωνα με το evima.gr, το ισχυρό χτύπημα του Εγκέλαδου είχε ως αποτέλεσμα πολλοί από τους κατοίκους να βγουν από τα σπίτια τους, ενώ σε νέο βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε η τοπική ιστοσελίδα φαίνονται και οι ζημιές που προκλήθηκαν.

Συγκεκριμένα, το νέο βίντεο δείχνει σοβάδες να έχουν πέσει σε σπίτι στο Προκοπί Ευβοίας λίγα λεπτά μετά τον σεισμό που σημειώθηκε στην περιοχή.

«Στην αρχή νιώσαμε τη βιβλιοθήκη που είναι πλάι στις σκάλες να κουνιέται, ενώ στο δευτερόλεπτο έπεφταν τα βιβλία το ένα μετά το άλλο. Με το που το αντιλήφθηκαμε, βγήκαμε απευθείας έξω», σημειώνει στο evima.gr κάτοικος της περιοχής.

Υπενθυμίζεται ότι από τον σεισμό των 5,2 Ρίχτερ έσπασαν τζαμαρίες, έπεσαν αντικείμενα από ράφια σούπερ μάρκετ.

Στο βίντεο της ιστοσελίδας, evima.gr, ιδιοκτήτης μίνι μάρκετ πετάγεται από την καρέκλα του την ώρα που η γη αρχίζει να «τρέμει» και βγαίνει τρέχοντας έξω από το κατάστημα. Την ίδια στιγμή πράγματα αρχίζουν να πέφτουν από τα ράφια.

Μαθητές βγήκαν στα προαύλια των σχολείων, ενώ μικρές κατολισθήσεις σημειώθηκαν σε επαρχιακό δρόμο από Πήλι προς Βλαχιά. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έλεγχοι στα χωριά γύρω από το Μαντούδι και το Μετόχι χωρίς, όμως, να έχουν εντοπιστεί ζημιές.

Δείτε το ΒΙΝΤΕΟ:

Νέο βίντεο από τα άγρια επεισόδια που προκάλεσαν ακροδεξιοί στον ΗΣΑΠ στο Μοναστηράκι το βράδυ της Τετάρτης (01/11) δόθηκε στη δημοσιότητα.

Συγκεκριμένα, στο βίντεο που εξασφάλισε το MEGA, απεικονίζεται ένα άτομο που φορά μάσκα να γρονθοκοπεί μία γυναίκα νέα σε ηλικία στην αποβάθρα, ενώ στη συνέχεια φαίνεται να την σπρώχνει.

Έπειτα στο βίντεο διακρίνονται οι ακροδεξιοί να σπάνε μηχανήματα ακύρωσης εισιτηρίων και κάδους απορριμμάτων δημιουργώντας αυτοσχέδιες «ασπίδες» κατευθυνόμενοι στα βαγόνια του τρένου.

«Πέρασαν από δίπλα μου καμιά 25αριά άτομα με κουκούλες, μαυροντυμένοι και με κράνη. Μπροστά μου ήταν ο σεκιουριτάς, ο οποίος δεν τους είδε και δεν έκανε τίποτα», αναφέρει αυτόπτης μάρτυρας στον τηλεοπτικό σταθμό.

Τα όσα είδε και έζησε στη σύγκρουση ακροδεξιών και κουκουλοφόρων στον ΗΣΑΠ στο Μοναστηράκι περιέγραψε ένας αυτόπτης μάρτυρας στο enikos.gr.

«Φώναζαν και έκαναν επιθέσεις ο ένας στον άλλον. Είχαν τρομοκρατηθεί όλοι. Ήταν άνθρωποι μέσα στα βαγόνια οι οποίοι κινδύνεψαν, η αστυνομία ήρθε μετά από λίγο», ανέφερε ο άνδρας, ο οποίος θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του για ευνόητους λόγους.

«Άκουσα κάποιον να φωνάζει “κάψ’ τους”, φοβήθηκα ότι μπορεί να βάλουν φωτιά. Κανείς μέσα στα βαγόνια δεν έβγαινε έξω, γιατί όλοι φοβόντουσαν μήπως χτυπηθούν», τόνισε χαρακτηριστικά στην περιγραφή του.

«Το θεωρώ απαράδεκτο να επιστρέφω από τη δουλειά μου με ένα μέσο μαζικής μεταφοράς και να βλέπω τέτοιες εικόνες, να νιώθω ότι κινδυνεύω. Θέλω να έχω ασφάλεια, καθώς θεωρώ πως είμαστε σε ένα κανονικό κράτος. Δεν μπορούμε να κινδυνεύουμε ακόμη και στα μέσα σταθερής τροχιάς», σημείωσε στην περιγραφή του στο enikos.gr ο αυτόπτης μάρτυρας.

Πρωτοφανείς εικόνες εκτυλίχθηκαν το βράδυ της Τετάρτης (1/11) στον σταθμό του μετρό «Μοναστηράκι» καθώς σημειώθηκαν σοβαρά επεισόδια με αρκετούς τραυματίες.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής, ακροδεξιοί επιτέθηκαν πρώτα σε μετανάστες που βρέθηκαν μπροστά και στη συνέχεια συνεπλάκησαν με άτομα που συμμετείχαν στην προηγηθείσα αντιφασιστική συγκέντρωση στο Νέο Ηράκλειο.

Όπως βλέπετε και στα παρακάτω βίντεο μια ομάδα ατόμων επιτέθηκε με πυροσβεστήρες και πέτρες προκαλώντας τραυματισμούς. «Καψ’τε τους», φώναζαν.

#antireport

Στο Μοναστηράκι ΗΣΑΠ,

οι φασίστες έριξαν βενζίνη σε ένα βαγόνι γεμάτο κόσμο και προσπάθησαν να του βάλουν φωτιά.#Athens #Greece#antifagr #ACAB

In Athens, fascists poured gasoline into a train car full of people and tried to set it on fire. pic.twitter.com/JP9GbCG5cr

— V e l o c i t y 🏴 (@Sacco_69) November 1, 2023