Νέα καταγγελία για πρόσφυγες εγκλωβισμένους σε νησίδα στον Έβρο

Νέα καταγγελία για πρόσφυγες που φέρεται να έχουν εγκλωβιστεί σε νησίδα στον Έβρο, δημοσιεύει το δίκτυο Border Violence Monitoring Network, το οποίο έχει ενημερώσει τις αρμόδιες αρχές.

Το Border Violence Monitoring Network αναφέρει σε ανάρτησή του στο Twitter ότι πρόκειται για 49 άτομα, εκ των οποίων τα 45 είναι από τη Συρία, ενώ οι άλλοι τέσσερις είναι Κούρδοι. Η ομάδα έχει εγκλωβιστεί σε νησίδα του Έβρου, κοντά στο Διδυμότειχο. Μεταξύ των εγκλωβισμένων προσφύγων βρίσκονται 16 παιδιά και μία γυναίκα 4 μηνών έγκυος.

🔴❗URGENT:

Another group have been stranded on an islet in the #Εβρος border river near to Didymoteicho, reportedly for the last two days. There are 45 Syrians and 4 Kurdish Turkish people, including 16 children and one woman who is four months pregnant. 1/ pic.twitter.com/8c3iZBvqld

