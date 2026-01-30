Μητσοτάκης από Ζάγκρεμπ: Απαραίτητες οι αμυντικές δαπάνες για να είμαστε ασφαλείς, το αναγνωρίζει ο ελληνικός λαός

Την πεποίθησή του ότι «ο ελληνικός λαός αναγνωρίζει, σέβεται και υποστηρίζει το γεγονός ότι δαπανάμε σταθερά περισσότερα για την άμυνα, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο και στην ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία» εξέφρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε δηλώσεις του, προσερχόμενος στις διήμερες εργασίες της συνάντησης ηγετών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, στο Ζάγκρεμπ.

Συγκεκριμένα, απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου «οι αμυντικές δαπάνες ανέρχονται περίπου στο 3% του ΑΕΠ. Πώς το επικοινωνείτε αυτό στους ψηφοφόρους σας; Γιατί δαπανάτε τόσα χρήματα για την άμυνα;», ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε την εξής δήλωση:

«Καταρχάς, η Ελλάδα παραδοσιακά δαπανούσε παραπάνω από το 2% του ΑΕΠ της για την άμυνα, σε μια εποχή που οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες ούτε καν προσέγγιζαν αυτό το επίπεδο. Το κάναμε λόγω των δικών μας γεωγραφικών συνθηκών και των δικών μας εθνικών προτεραιοτήτων. Έχουμε αυξήσει τις αμυντικές μας δαπάνες σε ποσοστό άνω του 3%.

Πιστεύω ότι οι πολίτες καταλαβαίνουν ότι προκειμένου να είμαστε μία ευημερούσα και δημοκρατική χώρα πρέπει να είμαστε ασφαλείς. Αποδέχονται ότι αυτές οι δαπάνες είναι απαραίτητες. Θέλουν να δουν πολύ μεγαλύτερη συμμετοχή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας στις αμυντικές μας δαπάνες και ασφαλώς κινούμαστε προς αυτή την κατεύθυνση.

Και βέβαια, χάρη στην ευρωστία της οικονομίας μας, έχουμε τη δυνατότητα να δαπανούμε το 3% του ΑΕΠ μας για την άμυνα και ταυτόχρονα να συνεχίζουμε να μειώνουμε τους φόρους για τη μεσαία τάξη, διατηρώντας παράλληλα ένα πρωτογενές πλεόνασμα.

Επομένως, πιστεύω ότι έχουμε πετύχει την κατάλληλη ισορροπία και ο ελληνικός λαός αναγνωρίζει, σέβεται και υποστηρίζει το γεγονός ότι δαπανάμε σταθερά περισσότερα για την άμυνα, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο και στην ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία. Σας ευχαριστώ».