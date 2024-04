Μίνα Βαλυράκη – Yumi Hogan: Ο πολιτισμός φέρνει ακόμα πιο κοντά Ελλάδα και ΗΠΑ

Στις 17 Απριλίου πραγματοποιήθηκαν οι βραβεύσεις για την πολιτιστική ανταλλαγή μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ, με την επίσκεψη της First Lady του Maryland-ΗΠΑ, Yumi Hogan στην έκθεση της Μίνας Παπαθεοδώρου-Βαλυράκη στο Μουσείο του Ιδρύματος Βασίλη Παπαντωνίου-ΙΒΠ (πρώην Πελοποννησιακό Λαογραφικό Ίδρυμα) στο Ναύπλιο και των Μελών του Board του National Museum of Women in the Arts (NMWA) της Washington DC.

“Η Yumi Hogan, ζωγράφος – First Lady του Maryland-USA, με την οποία εκθέσαμε μαζί το 2022 στην Αμερική και το 2019 στην Ελλάδα, επισκέφθηκε μαζί με μέλη του διοικητικού συμβουλίου του National Museum of Women in the Arts Washington DC την έκθεση μου στο Ναύπλιο” μας είπε η Μίνα Παπαθεοδώρου-Βαλυράκη.

Στο Μουσείο ΙΒΠ- Ίδρυμα Βασίλη Παπαντωνίου, παραδόθηκαν τα βραβεία για την πολιτιστική ανταλλαγή και φιλία των δύο καλλιτεχνών Μίνας και Yumi Hogan, καθώς και την συνεργασία και φιλία των δύο Μουσείων, για την προώθηση των πολιτιστικών ανταλλαγών των 2 χωρών Ελλάδας και ΗΠΑ.

Τα μέλη του board του National Musum of Women in the Arts , senator Mary Mochary, η Dr Annita Auback και ο patron και αναστηλωτής του εμβληματικού Μουσείο της Washington, Climis Laskaris, παρέλαβαν τα βραβεία από την Πρόεδρο του ΙΒΠ κα Γεωργία Σαμαρά.