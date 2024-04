Μίνα Παπαθεοδώρου Βαλυράκη: Εγκαίνια για 3 εκθέσεις της στο Μονακό

Εγκαίνια των εκθέσεων στο Μονακό με τίτλο “Between Earth and Heaven – Ανάμεσα Γης και Ουρανού” – 22 Απριλίου 2024, Παγκόσμια Ημέρα της Γης.

Με μεγάλη επιτυχία έγιναν, στις 22 Απριλίου-Παγκόσμια Ημέρα της Γης, τα εγκαίνια των 3 εκθέσεων της διάσημης Ελληνίδας καλλιτέχνιδας Μίνας Παπαθεοδώρου-Βαλυράκη στο Μονακό, τα έργα της οποίας εκτίθενται συγχρόνως στα 3 κτίρια:

⦁ The PRINCE ALBERT II of Monaco FOUNDATION

Μέχρι 30 Μαΐου μόνο κατόπιν ραντεβού με την επιμελήτρια Το 50% των εσόδων θα διατεθεί στο “PRINCE ALBERT II of Monaco FOUNDATION”

⦁ YellowKorner Monaco, 1 Av. Henry Dunant, Μονακό Δευτέρα – Παρασκευή: 10:00 – 19:00

και Σάββατο: 10:00 – 18:00, έως 30 Μαΐου Το 10% των εσόδων θα διατεθεί στο “PRINCE ALBERT II of Monaco FOUNDATION”

⦁ Stelios Philanthropic Foundation, 14 Quai Antoine 1er, Μονακό Δευτέρα – Σάββατο 13:00-15:00,

έως 7 Μαΐου Το 10% των εσόδων θα διατεθεί στο “PRINCE ALBERT II of Monaco FOUNDATION”

Η κορύφωση της παρουσίασης των έργων έγινε με κοκτέιλ που δόθηκε στο Stelios Philanthropic Foundation, με την υποστήριξη της Communauté Hellénique de Monaco.

Επιμελήτρια της έκθεσης: Έλυα Τσουβελεκάκη

Η Μίνα προσκαλεί τους θεατές σε ένα υπερβατικό ταξίδι, «από τη γη στον ουρανό», για να εξερευνήσουν τις περίπλοκες συνδέσεις μεταξύ γης και ουρανού, ανθρωπότητας και φύσης. Σε όλη την ιστορία, τα δέντρα κατείχαν εξέχουσα θέση στην τέχνη, τη μυθολογία και τον πολιτισμό, συμβολίζοντας την ανάπτυξη, την ανανέωση και τον κύκλο της ζωής. Ενόψει των περιβαλλοντικών προκλήσεων όπως η αποψίλωση των δασών, η απώλεια οικοτόπων και η ρύπανση, η Μίνα αξιοποιεί το δημιουργικό της ταλέντο για να ευαισθητοποιήσει και να εμπνεύσει δράση.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Μίνα υποστηρίζει το “PRINCE ALBERT II of Monaco FOUNDATION”. Το 2019, έδωσε ένα από τα έργα τέχνης της για να δημοπρατηθεί στο φιλανθρωπικό γκαλά για την Προστασία της Μεσογείου από τα πλαστικά, στο οποίο ηγείται ο ίδιος ο Πρίγκηπας. Ο πίνακας είχε επίσης την υπογραφή του πρίγκιπα Αλβέρτου ΙΙ και τα έσοδα από την πώληση δόθηκαν στο “PRINCE ALBERT II of Monaco FOUNDATION”. Η πρώτη φορά που η Μίνα παρουσίασε τα έργα της στο Μονακό ήταν το 2000 και από τότε έχει εκθέσει άλλες τρεις φορές το 2004, το 2018 και το 2024.

Οι παρουσίες στο χώρο ήταν πολλές, από ΗΠΑ, Ιταλία, Μονακό και Ελλάδα:

Ο John Biffar, σκηνοθέτης και κάτοχος 5 βραβείων EMMY, ο οποίος πήρε πλάνα και συνεντεύξεις από την έκθεση, για να τα εντάξει στο ντοκιμαντέρ που ετοιμάζει για το National Geographic με θέμα τον τυφώνα που χτύπησε την Φλόριντα των ΗΠΑ, με τίτλο “HURICANE”.

Οι εκπρόσωποι του PRINCE ALBERT II of Monaco FOUNDATION, η κ. Laurence VAN ZEVEREN – διευθύντρια και η κ.Celine Vacquier – διοργανώτρια των εκθέσεών του.

Όλη η ελληνική κοινότητα του Μονακό ήταν παρούσα, η Πρόεδρος Κατερίνα Λαναρά, όλα τα μέλη του ΔΣ όπως ο κ. Γρηγόρης Στασινόπουλος με τη σύζυγό του Κατερίνα, ο κ. Λεωνίδας Καμπάνης, ο κ. Αναστασάκης, η επίτιμη Πρόεδρος της κοινότητας κ.Σοφία Βαχάρη-Τσουβελεκάκη, η γκαλερίστα Ηρώ Βαχάρη-Καμπάνη, η curator Ελυα Τσουβελεκάκη.

Από την Ελλάδα έδωσε το παρόν η κ.Γεωργία Σαμαρά, η κ.Λάνα Μανδήλα και ο σύζυγός της Π.Γαβριηλίδης, η καθηγήτρια ιατρικής κ.Ειρήνη Κουτσούκου με την κόρη της Ολγα, ο κύριος και η κυρίαΡίτα Ξενάκη της EFG, η κ.Εβελίνα Μαχά σύζυγος του προξένου της Ελλάδας στο Μονακό, η κ.Αθανασία Στέγκου, ο Βουλευτής Δωδεκανήσου κ.Βασίλης Υψηλάντης, οι συνεργάτες της καλλιτέχνιδας στους μουσειακούς χώρους κύριος και κυρία Εύα Πρεβενά της PREPACK ART, ο αρχιτέκτονας κ.Θανάσης Παπαθεοδώρου – αδελφός της καλλιτέχνιδας – με τους γιους του Χρήστο και Αλέξανδρο.

Επίσης παρευρέθηκαν τεχνοκριτικοί, συλλέκτες, εκπρόσωποι της τέχνης, του πολιτισμού και του επιχειρηματικού κόσμου του Μονακό.