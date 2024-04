Ρωσία: Τη σύλληψη του Γκάρι Κασπάροφ διέταξαν οι Αρχές – Η απάντηση του στον Πούτιν

Την ερήμην σύλληψη του θρυλικού πρώην πρωταθλητή σκακιού Γκάρι Κασπάροφ διέταξαν οι αρμόδιες Αρχές της Ρωσίας. Ο ίδιος κατηγορείται για τρομοκρατία και κατασκοπεία για λογαριασμό ξένων συμφερόντων.

Ο Κασπάροφ ανήρτησε σχετικά, στο “X”:

«Η ερήμην σύλληψη είναι σίγουρα ο καλύτερος τρόπος που έχω συλληφθεί ποτέ! (…) Είμαι σίγουρος ότι όλοι μας είμαστε εξίσου τιμημένοι που το κράτος τρόμου του Πούτιν ξοδεύει χρόνο για αυτό που διαφορετικά θα πήγαινε για διώξεις και δολοφονίες».

In absentia is definitely the best way I’ve ever been arrested! Good company, as well. I’m sure we’re all equally honored that Putin’s terror state is spending time on this that would otherwise go persecuting and murdering. https://t.co/uYlSwI9ss7

