Λήξη συναγερμού για την «Deltacron»; – Τι λέει ο Γκίκας Μαγιορκίνης

Ο καθηγητής Ιολογίας του ΕΚΠΑ και μέλος της Επιτροπής των Εμπειρογνωμόνων, Γκίκας Μαγιορκίνης ξεκαθάρισε τι συμβαίνει με την «Deltacron» μετά τον συναγερμό που σήμανε το Σάββατο στην Κύπρο.

Συγκεκριμένα Κύπριος καθηγητής δήλωσε ότι η ομάδα του εντόπισε μια νέα μετάλλαξη του κορονοϊού που συνδυάζει χαρακτηριστικά τόσο της «Δέλτα» όσο και της «Όμικρον», την οποία και ονόμασε «Deltacron».

Με ανάρτησή του στο Facebook, o Γκίκας Μαγιορκίνης υποστήριξε τα εξής:

«Σχετικά με το Deltacron (ανάμιξη Delta και Omicron) της Κύπρου που ακούστηκε πολύ στα ελληνικά ΜΜΕ πρόσφατα, οι πρώτες ανεξάρτητες αναλύσεις δείχνουν ότι πρόκειται για τεχνικό λάθος του εργαστηρίου στην διαδικασία διαβάσματος του γονιδιώματος…».

O Γκίκας Μαγιορκίνης παρέθεσε σχόλια του δρ. Thomas Peacock, ιολόγο στο Imperial College του Λονδίνου που εξήγησε με σαφήνεια ποιο ακριβώς είναι το τεχνικό λάθος λέγοντας πως: «Οι κυπριακές αλληλουχίες “Deltacron” που αναφέρθηκαν από πολλά μεγάλα μέσα ενημέρωσης φαίνεται ξεκάθαρα ότι πρόκειται για επιμολύνσεις…».

Just to add to this thread as there’s further similar reports… True recombinants don’t tend to appear until a few weeks/months after there’s been substancial co-circulation – we’re only a couple of weeks into Omicron – I really doubt there are any prevelent recombinants yet…

— Tom Peacock (@PeacockFlu) December 28, 2021