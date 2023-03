Θλίψη επικρατεί στην ακαδημαϊκή κοινότητα στην Κρήτη. Πέθανε ο καθηγητής Πανεπιστημίου, Αθανάσιος Φειδάς.

Ο 65χρονος καθηγητής Μαθηματικών εντοπίστηκε νεκρός το βράδυ της Τρίτης στο γραφείο του στο Πανεπιστήμιο Κρήτης ενώ φαίνεται πως ο θάνατός του οφείλεται σε παθολογικά αίτια, σύμφωνα με την ιστοσελίδα, cretapost.gr.

Η είδηση του θανάτου του έχει βυθίσει στο πένθος όλους τους πανεπιστημιακούς καθώς επρόκειτο για έναν σπουδαίο ακαδημαϊκό που αφήνει πίσω του σημαντικό έργο στον τομέα της ανάλυσης.

Ποιος ήταν ο Αθανάσιος Φειδάς

Ο Αθανάσιος Φειδάς γεννήθηκε το 1958 και ήταν καθηγητής Μαθηματικών στον τομέα Ανάλυσης στο Πανεπιστήμιο Κρήτης.

Ο ίδιος μαθήτευσε στο γυμνάσιο της Βαρβάκειου Πρότυπης Σχολής ενώ το 1981 έλαβε το πτυχίο Μαθηματικών από το Πανεπιστήμιο Πατρών.

Το 1985 έκανε τη διδακτορική του διατριβή στο Purdue University των ΗΠΑ με θέμα «Tο διοφαντικό πρόβλημα για την πρόσθεση και τη διαιρετότητα σε δακτυλίους πολυωνύμων».

Η επαγγελματική του σταδιοδρομία:

08/1985 – 05/1986 και 06/1987 – 08/1989: Assistant Professor, Department of Mathematics, Florida International University, Maiami, Η.Π.Α.

09/1986 – 05/1987: Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, ‘Ιδρυμα Τεχνολογίας Υπολογιστών, Πάτρα.

08/1989 – 01/1991: Visiting Assistant Professor, Department of Mathematics, University of Illinois at Urbana-Champaign, Η.Π.Α.

09/01/1991 – 06/06/1996: Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Κρήτης.

07/09/1996 – 18/03/2004: Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Κρήτης.

19/03/2004 – μέχρι και χθες: Καθηγητής, Τμήμα Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Κρήτης.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Μαθηματική Λογική, Θεωρία Ερμηνειών, Θεωρία Αλγορίθμων και εφαρμογές τους στην ‘Αλγεβρα και στη Θεωρία Αριθμών. Ανασκοπήσεις άρθρων του στο MathSciNet.