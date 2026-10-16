Καιρός: Νέα επιδείνωση με βροχές, βοριάδες και πτώση της θερμοκρασίας

Άστατος θα είναι ο καιρός, με νεφώσεις και βροχές αρχικά στα βορειοανατολικά, την Εύβοια, τις Σποράδες και πιθανώς τη νότια Πελοπόννησο. Από το μεσημέρι, τα φαινόμενα θα επεκταθούν και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, ενώ το βράδυ δεν αποκλείονται μεμονωμένες καταιγίδες στην ανατολική Θεσσαλία και την Εύβοια. Τοπικές βροχές αναμένονται το βράδυ και στις Κυκλάδες.

Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της δυτικής και βόρειας χώρας. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 4 έως 6 μποφόρ και στο βόρειο Ιόνιο θα φτάσουν σταδιακά τα 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση, φτάνοντας τους 17 με 19 βαθμούς στα βόρεια ηπειρωτικά, τους 20 με 22 στην υπόλοιπη χώρα και τοπικά τους 23 με 24 βαθμούς στα δυτικά, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Θεσσαλονίκη από 9 έως 19 βαθμούς.