Καιρός: Μίνι καύσωνα με 40αρια φέρνει ο Ιούνιος – Οι 6 περιοχές που θα «καούν»

Σύμφωνα με ανάρτηση του διευθυντή της ΕΜΥ, Θοδωρή Κολυδά, ανεβαίνει σταδιακά η θερμοκρασία με μέγιστες τιμές στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά το Σάββατο τους 32-34 βαθμούς Κελσίου, την Κυριακή 33-35, τη Δευτέρα 34-36 και την ερχόμενη Τρίτη τους 35-37.

Όπως γράφει ο ίδιος, η ζέστη θα κρατήσει την Τετάρτη και την Πέμπτη παρότι θα υπάρξει κάποια υποχώρηση από τα βορειοδυτικά.

Η ζέστη θα κρατήσει την Τετάρτη και Πέμπτη παρότι θα υπάρξει κάποια υποχώρηση από τα ΒΔ.… pic.twitter.com/owJeW6yGjj

