“Η δολοφονία που κορόιδεψε τον κόσμο”: Tο ντοκιμαντέρ του Channel 5 για το έγκλημα στα Γλυκά Νερά – ΒΙΝΤΕΟ

Το ντοκιμαντέρ με τίτλο «Caroline: The Murder That Fooled the World» (“Καρολάιν: Ο φόνος που κορόιδεψε τον κόσμο”) για το στυγερό έγκλημα στα Γλυκά Νερά έκανε πρεμιέρα την Πέμπτη στο Channel 5.

«Παρακολουθώντας μια φαινομενικά ειδυλλιακή ζωή και έναν τραγικό φόνο μιας γυναίκας που ζει στην Ελλάδα» είναι η περιγραφή του 90λεπτου ντοκιμαντέρ για την σοκαριστική υπόθεση της δολοφονίας της Καρολάιν στα Γλυκά Νερά τον Μάιο του 2020.

Η 20χρονη Καρολάιν Κράουτς δολοφονήθηκε από τον σύζυγό της, Μπάμπη Αναγνωστόπουλου, ο οποίος για 37 ημέρες έπαιζε θέατρο, παριστάνοντας τον θλιμμένο σύζυγο, πριν τελικά ομολογήσει πως εκείνος ήταν ο δράστης του στυγερού φόνου. Ο 33χρονος πιλότος ισχυρίστηκε αρχικά πως μπήκαν ληστές στο σπίτι τους και σκότωσαν την Καρολάιν και το σκυλάκι τους, μπροστά στα μάτια του.

Το ντοκιμαντέρ επικεντρώνεται στην εξιχνίαση της γυναικοκτονίας που σόκαρε το πανελλήνιο. Η έρευνα εστιάζει στο ημερολόγιο της 20χρονης που ήταν το αντικείμενο–«κλειδί» των αστυνομικών ερευνών, καθώς αποκάλυψε την πραγματική σχέση που είχε με τον Μπάμπη Αναγνωστόπουλο και για όσα προηγήθηκαν της δολοφονίας της.

“Ο φόνος που κορόιδεψε τον κόσμο”: Δείτε ολόκληρο το ντοκιμαντέρ για την δολοφονία στα Γλυκά Νερά