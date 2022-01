Έτσι θα ανοίξουν τα σχολεία στις 10 Ιανουαρίου – Όλα τα μέτρα

Κανονικά θα ανοίξουν τα σχολεία τη Δευτέρα 10 Ιανουαρίου.

“Αποδεχθήκαμε και πάλι τις εισηγήσεις της Επιτροπής για επικαιροποίηση του πρωτοκόλλου, ώστε να ανταποκρίνεται στα δεδομένα της μετάλλαξης Όμικρον. Η επικαιροποίηση συνίσταται στην εντατικοποίηση των ελέγχων, με ακόμη περισσότερα τεστ στα σχολεία μας” τόνισε η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως η οποία υπογράμμισε τη μεγάλη σημασία της δια ζώσης λειτουργίας των σχολείων.

“Πρώτα από όλα για το αυτονόητο, για το ίδιο το εκπαιδευτικό έργο, τίποτε δεν μπορεί να υποκαταστήσει τη δια ζώσης διδασκαλία. Έπειτα, για την ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών μας, για τα οποία είναι καίριας σημασίας να λειτουργούν στο φυσικό τους χώρο, με τους συμμαθητές και τους εκπαιδευτικούς τους. Ταυτόχρονα, όμως, η δια ζώσης λειτουργία των σχολείων σε καιρό πανδημίας διασφαλίζει και τη μεγαλύτερη ασφάλεια των παιδιών μας, καθώς στα σχολεία προβλέπεται ένα αποτελεσματικό δίχτυ προστασίας της εκπαιδευτικής κοινότητας, με τη διενέργεια συστηματικών τεστ κάθε εβδομάδα για την προσέλευση στο σχολείο, με την απαρέγκλιτη χρήση της μάσκας, με τους εκτεταμένους καθημερινούς ελέγχους σε περίπτωση κρούσματος στο τμήμα, μεταξύ και των άλλων μέτρων που ήδη ισχύουν.

Πρωταρχικό μας ενδιαφέρον είναι τα σχολεία να εφαρμόζουν κανόνες που συνθέτουν ένα όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικό δίχτυ προστασίας της εκπαιδευτικής κοινότητας. Ακριβώς γι’ αυτό, αποδεχτήκαμε τις εισηγήσεις της Επιτροπής το Σεπτέμβριο και θεσπίσαμε ένα πρωτόκολλο με αυξημένους ελέγχους, που, όπως αποδείχτηκε, λειτούργησε πολύ καλά. Τα παιδιά μας ήταν περισσότερο ασφαλή στο σχολείο, απ’ ότι εκτός αυτού. Αποτέλεσμα ήταν ότι στο 80% των περιπτώσεων που εντοπίστηκε ένα κρούσμα σε τμήμα, δεν υπήρξε δεύτερο κρούσμα” είπε η κ. Κεραμέως και ανακοίνωσε τον τρόπο με τον οποίο θα επαναλειτουργήσουν τα σχολεία.

Τι αλλάζει με τα τεστ

“1)Προβλέπεται ένα επιπλέον self τεστ για την πρώτη εβδομάδα λειτουργίας σχολείων, επομένως την εβδομάδα 10-15 Ιανουαρίου θα διενεργηθούν τρία δωρεάν self τεστ αντί για δύο. Μπαίνει, λοιπόν, ένα πρόσθετο φίλτρο ασφαλείας για την αποτροπή διασποράς του ιού από όσους τυχόν νοσούν αλλά δεν έχουν συμπτώματα, δεδομένης μάλιστα της ιδιαίτερης περιόδου των γιορτών με τους αυξημένους συγχρωτισμούς. Αναμένουμε πολλά κρούσματα το επόμενο διάστημα – θυμίζω ότι από τις μέρες με τα περισσότερα κρούσματα στα σχολεία την προηγούμενη περίοδο ήταν η 13η Σεπτεμβρίου, η πρώτη ημέρα λειτουργίας των σχολείων, που τα παιδιά προέρχονταν από μία περίοδο διακοπών, δίχως το προστατευτικό πλαίσιο του σχολείου. Τα τεστ θα διατεθούν δωρεάν στα φαρμακεία αυτήν την εβδομάδα.

2) Τα δωρεάν δύο εβδομαδιαία self τεστ πλέον θα διενεργούνται και από τους εμβολιασμένους μαθητές και από τους εμβολιασμένους εκπαιδευτικούς. Το μέτρο αυτό στοχεύει στον έγκαιρο εντοπισμό των κρουσμάτων, δεδομένης της μεταδοτικότητας της νέας μετάλλαξης του ιού και σε εμβολιασμένους, και δεδομένης της εμβολιαστικής κάλυψης της μαθητικής κοινότητας.

3) Σε περίπτωση κρούσματος στην τάξη, φεύγουμε από την λογική του «σταυρού», δηλ. των αυξημένων ελέγχων μόνο στα παιδιά που κάθονται κοντά στο κρούσμα, και επεκτεινόμαστε σε αυξημένους ελέγχους σε όλο το τμήμα. Πλέον όλοι οι ανεμβολίαστοι μαθητές θα κάνουν δωρεάν τεστ, κάθε μέρα, για 5 ημέρες. Συγκεκριμένα, θα κάνουν δύο rapid και ένα self τεστ σε διάστημα πέντε ημερών, επιπλέον των δύο σταθερών self τεστ την εβδομάδα, άρα 5 τεστ σε 5 ημέρες. Οι εμβολιασμένοι συμμαθητές θα κάνουν σύνολο 3 self τεστ δωρεάν την εβδομάδα” είπε η κ. Κεραμέως.

Tι θα ισχύει για τους εκπαιδευτικούς

Οι ανεμβολίαστοι εκπαιδευτικοί, σε περίπτωση κρούσματος, θα κάνουν και αυτοί 5 τεστ σε 5 ημέρες: δύο rapid και ένα self τεστ, επιπλέον των δύο rapid που ήδη κάνουν την εβδομάδα.

Οι εμβολιασμένοι εκπαιδευτικοί θα κάνουν 3 self τεστ δωρεάν την εβδομάδα.

Όλες οι άλλες προβλέψεις του πρωτοκόλλου, όπως για παράδειγμα τα υποχρεωτικά rapid τεστ για εκπαιδευτικούς που δεν είναι εμβολιασμένοι, η υποχρεωτική χρήση μάσκας σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, τα διαφορετικά διαλείμματα για ομάδες μαθητών, η αναστολή των εκδρομών, εξακολουθούν να ισχύουν. Θα υπάρξουν αναλυτικές ερωτήσεις/απαντήσεις για τα νέα πρωτόκολλα.

Όπως είπε η κ. Κεραμέως, τα πρωτόκολλα που εφαρμόζονται στις υπόλοιπες εκπαιδευτικές δομές, για παράδειγμα στα Πανεπιστήμια, τα οποία έχουν και υψηλή εμβολιαστική κάλυψη, επίσης παραμένουν ως έχουν.

“Το πρωτόκολλο απέδωσε τους προηγούμενους μήνες. Πλέον προβλέπεται η προσαρμογή του στα δεδομένα της μετάλλαξης Όμικρον, με βάση τις εισηγήσεις της Επιτροπής.

Τα παιδιά μας, οι εκπαιδευτικοί μας, οι γονείς, συμβάλλατε καθοριστικά, από την αρχή της σχολικής χρονιάς, στην αποτελεσματική εφαρμογή του πρωτοκόλλου. Θέλουμε, για ακόμα μια φορά, να σας ευχαριστήσουμε θερμά γι’ αυτό, αλλά και για την αυξημένη φροντίδα που είμαστε βέβαιοι ότι θα επιδείξετε, προκειμένου να τηρηθούν τόσο οι ισχύουσες όσο και οι πρόσθετες προβλέψεις του. Πολλές ευχαριστίες και στα στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης για την πολύτιμη συνδρομή τους στην εφαρμογή των μέτρων προστασίας και πρόληψης.

Ξεκινάμε, λοιπόν, τη Δευτέρα, με πρόσθετους ελέγχους, με ακόμη μεγαλύτερη επένδυση στα τεστ, με συνεχή παρακολούθηση των επιδημιολογικών δεδομένων, με συνεχή συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και την Επιτροπή των Ειδικών” κατέληξε η υπουργός Παιδείας