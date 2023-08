Επιβάτες κοιμήθηκαν στα αεροδρόμια μετά το «μπλακ άουτ» σε Αγγλία – Ιταλία: Συνεχίζονται η ταλαιπωρία και οι καθυστερήσεις

Μεγάλη είναι η ταλαιπωρία που έχουν υποστεί χιλιάδες επιβάτες μετά τις καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων σε Βρετανία και Ιταλία που επηρέασαν τη λειτουργία και άλλων αεροδρομίων, μεταξύ των οποίων και της Ελλάδας. Το μπλακ άουτ στο σύστημα εναέριας κυκλοφορίας στις δύο χώρες προκάλεσε χάος.

Και στη χώρα μας, πολλοί επιβάτες έφαγαν και κοιμήθηκαν στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», ενώ ταξιδιώτες που είχαν για προορισμό τους το Μιλάνο θα πρέπει να ταξιδέψουν μέσω Τουρκίας. Ορισμένες πτήσεις από χθες μετατέθηκαν για σήμερα, ενώ σημαντικές είναι και οι καθυστερήσεις.

Ο Πρόεδρος της Ένωσης Ηλεκτρονικών Μηχανικών Εναέριας Κυκλοφορίας, Κώστας Καντεράκης τόνισε μιλώντας στον ALPHA ότι «εκτός από τη Βρετανία παρουσιάστηκε το ίδιο πρόβλημα και στην Ιταλία και είναι λίγο περίεργο πώς συνέβη αυτό ταυτόχρονα. Δύο χώρες με διαφορά λίγων ωρών αντιμετώπισαν το ίδιο πρόβλημα και αυτό προκάλεσε ένα ντόμινο».

Σύμφωνα με τον ίδιο «είναι ευτύχημα που υπάρχουν μόνο καθυστερήσεις και όχι ατυχήματα. Δημιουργείται μια αναστάτωση όταν περιμένεις να έχεις έναν συγκεκριμένο αριθμό πτήσεων να διαχειριστείς και να πρέπει να μειώσεις τον αριθμό των πτήσεων. Οι καθυστερήσεις είναι ο μόνος τρόπος για να ενισχύσεις την ασφάλεια».

Όπως τόνισε, «έχει εξομαλυνθεί η κατάσταση σήμερα. Ως προς τα συστήματα και σε Αγγλία και σε Ιταλία έχουν αποκατασταθεί».

Το τεχνικό πρόβλημα παρουσιάστηκε νωρίς το μεσημέρι της Δευτέρας (28/8) και είχε ως αποτέλεσμα να καταρρεύσει το ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης των σχεδίων πτήσεων, με αποτέλεσμα ο σχετικός χειρισμός να πρέπει να γίνεται χειροκίνητα.

Χιλιάδες επιβάτες σε δρομολόγια από και προς τη Μεγάλη Βρετανία κόλλησαν στα αεροδρόμια. Η κατάσταση επιδεινώθηκε, καθώς ακολούθησε αντίστοιχο πρόβλημα στην Ιταλία.

Η αποκατάσταση της λειτουργίας και η υπόσχεση ότι θα υπάρξει διερεύνηση για το τι προκάλεσε το πρόβλημα δεν αλλάζουν το γεγονός ότι η ταλαιπωρία για τους επιβάτες δεν έχει τελειώσει.

Όσοι ταξιδεύουν από το Χίθροου σήμερα,Τρίτη (29/8) ενημερώθηκαν ότι πρέπει να επικοινωνήσουν με την αεροπορική τους εταιρεία για να μάθουν αν θα ταξιδέψουν σήμερα ενώ την ίδια συμβουλή έδωσαν και οι ιθύνοντες στο Γκάτγουικ και το Λούτον, αλλά και οι αεροπορικές εταιρείες.

Holidaymakers have been hit by severe Bank Holiday travel delays after a UK air traffic control failure.

Heathrow Airport has said its services will ‘remain significantly disrupted’ after air traffic controllers across the UK experienced a technical fault. pic.twitter.com/NtcxXCAkEb

— Good Morning Britain (@GMB) August 29, 2023