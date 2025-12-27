Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 27 Δεκεμβρίου

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

εορτολόγιο
Φωτογραφία: Unsplash

Σάββατο 27 Δεκεμβρίου σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα: Στέφανος, Στέφος, Στέφας, Στεφανής, Στεφανία, Στέφη, Στεφάνα, Στεφανιώ, Στεφανίτσα, Στεφανή, Στέφα, Μαυρίκιος, Μαυρίκης, Μωρίς, Μαυρικία, Μαυρίκα.

Άγιος Στέφανος

Ο Άγιος Στέφανος ήταν ένας από τους πιο διακεκριμένους μεταξύ των επτά διακόνων, που εξέλεξαν οι πρώτοι χριστιανοί για να επιστατούν στις κοινές τράπεζες των αδελφών, ώστε να μη γίνονται λάθη και τους χειροτόνησαν οι Άγιοι Απόστολοι. Αν και κουραστική η ευθύνη του επιστάτη για τόσους αδερφούς παρ’ όλα αυτά ο Στέφανος έβρισκε καιρό και δύναμη για να κηρύττει το Ευαγγέλιο του Χριστού. Και όπως αναφέρει η Αγία Γραφή: «Στέφανος πλήρης πίστεως καὶ δυνάμεως ἐποίει τέρατα καὶ σημεῖα μεγάλα ἐν τῷ λαῷ».(Πραξ. Αποστόλων, στ΄8-15, ζ΄1-60). Δηλαδή ο Στέφανος, που ήταν γεμάτος πίστη και χάρισμα ευγλωττίας δυνατό, έκανε μεταξύ του λαού μεγάλα θαύματα, που προκαλούσαν κατάπληξη και αποδείκνυαν την αλήθεια του χριστιανικού κηρύγματος.

Ο Στέφανος είχε αφιερώσει τη ζωή του στο κήρυγμα του ευαγγελικού λόγου και στη φιλανθρωπική δράση. Για τη προσφορά και τις αρετές του τιμήθηκε με το χάρισμα της θαυματουργίας. Με το χάρισμα αυτό θεράπευε ασθενείς και αποδείκνυε τη δύναμη του Χριστού. Με τη βαθιά θεολογική του κατάρτιση ανέτρεπε εύκολα τις κακοδοξίες των Ιουδαίων για το έργο του Χριστού, προκαλώντας την οργή και το φθόνο τους.

Οι Ιουδαίοι, όμως, καθώς ήταν προκατειλημμένοι, εξαπέλυσαν συκοφάντες ανάμεσα στο λαό, που διέδιδαν ότι άκουσαν το Στέφανο να βλαστημεί το Μωϋσή και το Θεό. Με αφορμή, λοιπόν, αυτές τις συκοφαντίες, που οι ίδιοι είχαν ενσπείρει, άρπαξαν με μίσος το Στέφανο και τον οδήγησαν μπροστά στο Συνέδριο, τάχα για να απολογηθεί. Η απολογία του Στεφάνου υπήρξε πρότυπο τόλμης και θάρρους. Χωρίς να φοβηθεί καθόλου, εξαπέλυσε λόγια – κεραυνούς εναντίον των Ιουδαίων. Και από υπόδικος, ορθώθηκε θυελλώδης ελεγκτής και κατήγορος. Τότε ακράτητοι από το μίσος οι Ιουδαίοι, τον έσυραν έξω από την πόλη, όπου τον θανάτωσαν με λιθοβολισμό. Εκεί φάνηκε και η μεγάλη συγχωρητικότητα του Στεφάνου προς τους εχθρούς του με τη φράση του, «Κύριε, μὴ στήσης αὐτοῖς τὴν ἁμαρτίαν ταύτην». Κύριε μη λογαριάσεις σ’ αυτούς την αμαρτία αυτή.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Άνοια: Ποιο hobby μειώνει κατά 39% τις πιθανότητες να τη νόσο

Τεστ οπτικής αντίληψης IQ: Πόσους αριθμούς εντοπίζετε στο σκίτσο με τον άνδρα – Δεν είναι 2

Οι πολιτικές εφημερίδες 27/12/2025

Επίδομα παιδιού 2026: Νέος οδηγός με ερωτήσεις και απαντήσεις για την πληρωμή της πρώτης δόσης και τα ποσά

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
07:55 , Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 2025

Σε νέους αποκλεισμούς προχωρούν σήμερα οι αγρότες – Πώς θα ταξιδέψουν οι εκδρομείς της Πρωτοχρονιάς 

Με διαδοχικές συνελεύσεις στα μπλόκα οριστικοποιούν τις επόμενες κινήσεις τους οι αγρότες, οι ...
07:22 , Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 2025

Καιρός: Καταφθάνει η «ψυχρή εισβολή» με ισχυρούς βοριάδες – Πού θα σημειωθούν βροχές σήμερα

Περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται σήμερα, Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 2025, με βοριάδες στ...
06:26 , Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 2025

Αττική: Σαρωτικοί έλεγχοι της Τροχαίας για αλκοόλ, ζώνες και κράνος – Τι δείχνουν τα στοιχεία των τελευταίων ημερών

Σαρωτικοί είναι οι έλεγχοι της Τροχαίας για αλκοόλ, ζώνες και κράνος τις ημέρες των εορτών. Δε...
03:20 , Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 2025

Άγιος Δημήτριος: Σκύλος σώθηκε την τελευταία στιγμή από κατάρρευση αυλής στο ρέμα της Πικροδάφνης – ΒΙΝΤΕΟ

Κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή γλίτωσε ένας σκύλος στον Άγιο Δημήτριο, όταν κατέρρευσε η αυ...
MUST READ

Κίνα: Έφτιαξαν χιονάνθρωπο ύψους 19 μέτρων – Βίντεο timelapse

Οι άνθρωποι που στρώνουν το κρεβάτι τους κάθε πρωί, διαθέτουν αυτές τις 8 κρυφές δυνάμεις

Προπονήτρια γυμναστικής που έχασε 9 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτοί είναι οι 5 παράγοντες που εμποδίζουν την απώλεια βάρους»

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει την πεταλούδα σε 15 δευτερόλεπτα