ΑΣΟΕΕ: Αυτόπτης μάρτυρας των επεισοδίων ο Σπύρος Μπιμπίλας – Τι λέει στο enikos.gr για την επίθεση στο περιπολικό

Αυτόπτης μάρτυρας των επεισοδίων στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (πρώην ΑΣΟΕΕ) με την επίθεση σε περιπολικό ήταν και ο Σπύρος Μπιμπίλας, ο οποίος μεταξύ άλλων δήλωσε στo enikos.gr ότι «θα καταθέσω αν με καλέσει η αστυνομία».

Σε επικοινωνία του enikos.gr με τον Σπύρο Μπιμπίλα, ο ηθοποιός επιβεβαίωσε ότι ήταν μέσα στο αυτοκίνητο που φαίνεται σε βίντεο να περνά δίπλα από το περιπολικό την στιγμή που δέχεται την επίθεση.

«Το κόκκινο αυτοκίνητο είναι δικό μου», επιβεβαίωσε ο πρόεδρος του ΣΕΗ και στην συνέχεια συμπλήρωσε «είδα όλο το περιστατικό, θα καταθέσω σε περίπτωση που με καλέσει η αστυνομία».

A policeman shot four rounds in the air after being attacked in the center of Athens when his car was attacked with stones.#Athens #Greece pic.twitter.com/8rhNF1q5DB

