Απόψε η αυγουστιάτικη Πανσέληνος: Γιατί ονομάζεται «Φεγγάρι του Οξύρρυγχου» – Όλες οι εκδηλώσεις

Ένα μοναδικό θέαμα απόψε καθώς η αυγουστιάτικη πανσέληνος ή αλλιώς η «Πανσέληνος του Οξύρρυγχου» θα δημιουργήσουν ένα μαγευτικό σκηνικό. Πολλές είναι και οι εκδηλώσεις που έχουν διοργανωθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού και φέτος.

Σύμφωνα με τη NASA, το φεγγάρι του Αυγούστου φαίνεται πλήρες ήδη από το βράδυ της Κυριακής, γεγονός που σημαίνει ότι συνολικά θα απολαύσουμε την εικόνα της πανσελήνου για διαδοχικές νύχτες.

On the night of August 19-20, a rare celestial event will take place: a full moon, supermoon, and blue moon will all occur simultaneously.

This phenomenon, which happens only once every 15-20 years, will appear as the “Sturgeon Moon,” a name given by Native American tribes.

