Οι συνήθειες των Αθηναίων στο πρώτο lockdown - Τι αποκαλύπτει έρευνα από το ΕΚΠΑ

Το άρθρο έχει τίτλο «Change in the chemical content of untreated wastewater of Athens, Greece under COVID-19 pandemic» και υπογράφεται από τους ερευνητές Νικηφόρο Αλυγιζάκη, Αικατερίνη Γαλάνη, Νικόλαο Ρούση, Reza Aalizadeh, Θάνο Δημόπουλο (Πρύτανης ΕΚΠΑ) και Νικόλαο Θωμαΐδη. Το άρθρο έγινε δεκτό για δημοσίευση στο επιστημονικό περιοδικό Science of The Total Environment, που είναι ένα από τα πιο έγκριτα περιβαλλοντικά περιοδικά με παγκόσμια απήχηση. (https://authors.elsevier.com/c/1dTZFB8ccqy-b).

Στην εργασία διερευνήθηκαν λύματα προ κορονοϊού και λύματα κατά τη διάρκεια του πρώτου lockdown από το κέντρο επεξεργασίας λυμάτων της Ψυττάλειας. Τα δείγματα διερευνήθηκαν για χιλιάδες οργανικούς χημικούς ρύπους χρησιμοποιώντας εξελιγμένα αναλυτικά όργανα και υπολογιστικά εργαλεία. Μεταξύ των ουσιών που διερευνήθηκαν ήταν βιομηχανικές ουσίες (δισφαινόλες, φθαλικοί εστέρες, πολυφθοριωμένες ουσίες), επιφανειοδραστικές ουσίες που περιέχονται στα απορρυπαντικά, αντιμικροβιακές ουσίες που περιέχονται στα αντισηπτικά προϊόντα, φυτοπροστατευτικές ουσίες, πρόσθετα τροφίμων, ουσίες που σχετίζονται με το κάπνισμα, την κατανάλωση ναρκωτικών και τη ψυχική υγεία (αντικαταθλιπτικά).