Εντοπίστηκαν 67 νέα κρούσματα της μετάλλαξης "Δέλτα" - Σε ποιες περιοχές

Αυξάνονται ραγδαία τα κρούσματα που αποδίδονται σε μεταλλαγμένα στελέχη του κορονοϊού, στη χώρα μας. Σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε ο ΕΟΔΥ την Πέμπτη, επιβεβαιώθηκαν 1.296 νέα κρούσματα από μεταλλάξεις, εκ των οποίων τα 821 αφορούν στη βρετανική μετάλλαξη (Alpha) και 67 αφορούν στην ινδική μετάλλαξη (Delta). Τα 14 αφορούν στο Βeta και δύο στο Gamma. Τα στοιχεία αυτά αφορούν στην περίοδο 01 Μαΐου 2021 έως 02 Ιουλίου 2021. Τα συνολικά κρούσματα της "Δέλτα" ανέρχονται σε 121.

Αναλυτικά:

Eθνικό Δίκτυο Γονιδιωματικής Επιτήρησης του ΕΟΔΥ για τις μεταλλάξεις του SARS-CoV-2 Ολοκληρώθηκε από το Eθνικό Δίκτυο Γονιδιωματικής Επιτήρησης του ιού SARS-CoV-2, που λειτουργεί υπό το συντονισμό του ΕΟΔΥ, η γονιδιωματική ανάλυση σε 1.372 δείγματα που έχουν επιλεγεί τυχαιοποιημένα ή στοχευμένα και αφορούν στην περίοδο 01 Μαΐου 2021 έως 02 Ιουλίου 2021 . Από τον έλεγχο των 1.372 δειγμάτων, αναδείχθηκαν συνολικά 904 δείγματα με στελέχη ειδικού ενδιαφέροντος (Variants Of Concern - VOC), 390 δείγματα με στελέχη υπό παρακολούθηση (Variants Under Monitoring) και 1 δείγμα με στέλεχος ενδιαφέροντος (Variant of Interest - VOI). Εκ των 904 δειγμάτων με στελέχη ειδικού ενδιαφέροντος, τα 821 αφορούν στο στέλεχος Alpha, 14 αφορούν στο Βeta, 67 αφορούν στο Delta και 2 αφορούν στο Gamma. Εκ των 390 δειγμάτων με στελέχη υπό παρακολούθηση, τα 385 αφορούν στο στέλεχος B.1.1.318 (Variant E484K) και 5 αφορούν στο C.36. Το ένα στέλεχος ενδιαφέροντος αφορά στο 1 με B.1.621. (Πίνακας 3). Από την έναρξη λειτουργίας του Εθνικού Δικτύου Γονιδιωματικής Επιτήρησης του ιού SARS-CoV-2 μέχρι σήμερα έχουν ελεγχθεί στην επικράτεια συνολικά 20.932 δείγματα από εγχώρια κρούσματα. Εξ αυτών 18.327 προέρχονται από τυχαία επιλογή δειγμάτων, 1.880 προέρχονται από στοχευμένη λήψη ή επιλογή δειγμάτων και για 725 δείγματα δεν είναι διαθέσιμος ο τρόπος επιλογής. Μεταξύ των 18.327 τυχαία επιλεγμένων δειγμάτων στην επικράτεια, τα τέσσερα πιο συχνά στελέχη ειδικού ενδιαφέροντος ή υπό παρακολούθηση που έχουν απομονωθεί είναι το Alpha, με ποσοστό 76,89%, ακολουθούμενο από το B.1.1.318 (Variant E484K) με ποσοστό 11,07%, το Beta με ποσοστό 0,31% και το Delta με ποσοστό 0,20% (Πίνακας 4). Η διαχρονική εξέλιξη της σχετικής συχνότητας των αλληλουχηθέντων δειγμάτων από τυχαία δειγματοληψία ανά είδος στελεχών απεικονίζεται στο Διάγραμμα 9 μέχρι και την εβδομάδα 24, ενώ δίνονται επιπλέον προσωρινά στοιχεία για τις εβδομάδες 25-26. Από τα 1.880 δείγματα που έχουν ληφθεί ή επιλεγεί στοχευμένα, έχουν βρεθεί 1.717 στελέχη ειδικού ενδιαφέροντος ή υπό παρακολούθηση. Από τα δείγματα αυτά, 21,38% αφορούν στο στέλεχος Alpha, 62,34% στο B.1.1.318 (Variant E484K), 3,35% στο Beta, 3,94% στο Delta και 0,27% στο C.36. Επιπλέον, έχουν απομονωθεί συνολικά 133 στελέχη ειδικού ενδιαφέροντος ή υπό παρακολούθηση ή ενδιαφέροντος από δείγματα εισαγόμενων κρουσμάτων, εκ των οποίων 109 αφορούν στο Alpha, 4 στο Beta, 1 στο B.1.525 (VOI), 1 στο B.1.617.1 (VOI), 12 στο Delta, 4 στο Β.1.1.318 (Variant E484K), και 2 στο B.1.621 (VOI). Όσον αφορά στα στελέχη ενδιαφέροντος που χρήζουν άμεσης λήψης μέτρων ελέγχου επί του παρόντος στη χώρα, η γεωγραφική κατανομή ανά Περιφερειακή Ενότητα παρουσιάζεται στον πίνακα 5.