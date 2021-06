Τέλος από σήμερα τα δωρεάν self test στη Θεσσαλονίκη - "Θα εκληφθεί ως εκβιασμός" απαντά η Πελώνη

Η διακοπή της παροχής των δωρεάν self test από σήμερα για τους κατοίκους της Θεσσαλονίκης αποφασίστηκε έπειτα από έκτακτη σύσκεψη του Φαρμακευτικού Συλλόγου της πόλης.

Σύμφωνα με τον Γενικό Γραμματέα ΣΥΦΑ, Σπύρο Νικολαΐδη, οι φαρμακοποιοί μάζεψαν όλα τα αυτοδιαγνωστικά τεστ και τα έστειλαν πίσω στις φαρμακαποθήκες.

«Σήμερα εκτάκτως ο ΦΣΘ αποφάσισε έπειτα από έκτακτη σύσκεψη χθες το βράδυ να σταματήσουν όλα τα φαρμακεία του φαρμακευτικού συλλόγου την δωρεάν διάθεση self test», τόνισε ο κ. Νικολαΐδης μιλώντας στο Mega.

Όπως σημειώνει ο κ. Νικολαΐδης σε αυτήν την απόφαση οδήγησε και η διαρροή ότι τα τεστ θα διανέμονται πλέον από διαφορετικά κανάλια διανομής και όχι τα φαρμακεία.

«Αυτό συνέβη διότι φαίνεται ότι υπήρχε ένα σχέδιο πίσω από την αρχική μη σωστά διοργανωμένη διάθεση των self test. Φάνηκε ότι υπάρχει ένα σχέδιο να φύγουν από τα φαρμακεία», πρόσθεσε.

«Τα self test είναι ιατροτεχνολογικό προϊόν, δεν είναι απλό εμπορικό, έχει συγκεκριμένες συνθήκες αποθήκευσης και διάθεσης».

Πελώνη: Αν στη Θεσσαλονίκη γίνεται κάτι άλλο θα εκληφθεί ως εκβιασμός

"Υπάρχει συμφωνία του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου με την κυβέρνηση μέχρι τις 19 Ιουνίου για δωρεάν διάθεση των self test από τα φαρμακεία και η συμφωνία αυτή πρέπει να τηρηθεί στο ακέραιο" δήλωσε η Κυβερνητική Εκπρόσωπος, Αριστοτελία Πελώνη, μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

"Δεν ξέρω τι γίνεται στη Θεσσαλονίκη. Υπάρχει συμφωνία μέχρι τις 19 του μηνός και προφανώς πρέπει να τηρηθεί. Αν στη Θεσσαλονίκη γίνεται κάτι άλλο, μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι δεν υπάρχει θέμα στις φαρμακαποθήκες και τη ροή των self test. Αν γίνει κάτι διαφορετικό θα εκληφθεί ως εκβιασμός. Αναφέρομαι στη Θεσσαλονίκη και επαναλαμβάνω ότι υπάρχει συμφωνία με τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο" πρόσθεσε.

Φαρμακευτικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης: Να σταματήσουν οι εκβιασμοί της κυβέρνησης για διάθεση self tests από άλλα κανάλια

Ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης καλεί την κυβέρνηση να σταματήσει του “εκβιασμούς” για τη διάθεση των self tests από άλλα κανάλια διανομής, όπως τα σούπερ μάρκετ, μετά τις 19 Ιουνίου.

Σε έκτακτη γενική συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 12 Ιουνίου θα εξεταστεί το ενδεχόμενο οριστικής διακοπής της δωρεάν διάθεσης των self test, όπως τονίστηκε σε σημερινή συνέντευξη τύπου. Όπως επισημαίνει ο ΦΣΘ “εάν υπάρχει τέτοιος σχεδιασμός, (για διανομή των self test από αλλού πλην των φαρμακείων) αισθανόμαστε ότι για ακόμη μίαν φορά η πολιτεία εξαπατά με αιφνιδιαστικές αποφάσεις τους φαρμακοποιούς, οι οποίοι από την πρώτη στιγμή στήριξαν την εθνική προσπάθεια για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Μέσω των συνεταιριστικών φαρμακαποθηκών μας έγινε εφικτή η διανομή των εμβολίων στα εμβολιαστικά κέντρα με ταχύτητα και ακρίβεια και στα φαρμακεία μας επωμιστήκαμε το κλείσιμο των ραντεβού για τον εμβολιασμό των πολιτών, δίνοντας σημαντική ώθηση στην εξέλιξη της εμβολιαστικής κάλυψης του πληθυσμού. Στη συνέχεια επωμιστήκαμε και την διάθεση εκατομμυρίων self test, συμβάλλοντας στην ταχύτατη διανομή τους και πετυχαίνοντας διαμέσου των φαρμακείων μας το άνοιγμα του λιανεμπορίου, των σχολείων και της εστίασης“.