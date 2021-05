Πάρος: Συνεχίζεται ο σάλος για το γερμανικό ριάλιτι - Προσεχώς... γυρίσματα για ακόμη δύο

Τη δική του εκδοχή για τα όσα συμβαίνουν τις τελευταίες ημέρες στην Πάρο με αφορμή τα γυρίσματα του γερμανικού ριάλιτι "Are you the one;" έδωσε στο enikos.gr ο πρόεδρος της Τουριστικής Επιτροπής του νησιού, Μικές Λεοντής. Όπως είναι γνωστό ο δικηγόρος Νίκος Αγαπηνός κατέθεσε ασφαλιστικά μέτρα για λογαριασμό πελάτη του, κάνοντας λόγο για υποβάθμιση του πολιτιστικού περιβάλλοντος, πλείστες παραβάσεις πολεοδομικής φύσεως, υγειονομικής φύσεως, κίνδυνο φωτιάς, χρήση γης και ηχορύπανσης.

Την ίδια στιγμή κάτοικοι της Πάρου φέρονται να είναι ιδιαίτερα ενοχλημένοι από τις εικόνες με τους παίκτες του ριάλιτι να ερωτοτροπούν σε παραλία της Πάρου αλλά και να επιδίδονται σε σκηνές ερωτικού περιεχομένου σε ιδιωτική βίλα στον Φάραγγα. Στόχος του reality είναι η επιλογή ερωτικού συντρόφου μέσα από την κοινή συμβίωση σε πολυτελή βίλα, αλλά και μέσα από πάρτι, δοκιμασίες και παιχνίδια, που βοηθούν τους διαγωνιζόμενους να γνωριστούν καλύτερα, να έρθουν πιο κοντά και να εκδηλωθεί η ερωτική τους χημεία.

"Τεράστια τα οφέλη του νησιού από το ριάλιτι"

"Δεν υπάρχει κανένας σάλος στο νησί εξαιτίας του ριάλιτι", δήλωσε ο Μικές Λεοντής στο enikos.gr και πρόσθεσε: " Έχει πάρει όλες τις αδειοδοτήσεις το reality. Πέρυσι το ίδιο reality έφερε εκτός σεζόν, 4.000 διανυκτερεύσεις στην Πάρο. Εμείς σαν επιτροπή τουρισμού, είμαστε ανοιχτή και θέλουμε τέτοιου είδους εκδηλώσεις να γίνονται στην Πάρο. Είναι τεράστια τα οφέλη του νησιού από τέτοιες παραγωγές. Γίνεται διαφήμιση της Πάρου, αναδεικνύονται οι ομορφιές της. Έχουμε συμφωνήσει να γυριστούν άλλα δύο ριάλιτι γερμανικής παραγωγής τους επόμενους μήνες. Επίσης θα έρθει στο νησί ένα 12μελές ρωσικό τηλεοπτικό συνεργείο, που θα καλύψει τη διαμονή νικητών τηλεπαιχνιδιού σε πολυτελές ξενοδοχείο. Εμείς έχουμε δώσει την άδεια για να πραγματοποιηθούν γυρίσματα σε εξωτερικούς χώρους τηρώντας βέβαια τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Θα γίνουν γυρίσματα σε αρχαιολογικούς χώρους, σε παραλίες και σε άλλους εξωτερικούς χώρους. Τα προγράμματα αυτά παίζονται όλο τον χειμώνα και προσελκύουν τουρίστες για το καλοκαίρι".

"Κάτι άλλο υπάρχει από πίσω"

Σχετικά με τα ασφαλιστικά μέτρα που κατατέθηκαν, ο Μικές Λεοντής τόνισε: "Προφανώς έχουμε να κάνουμε με προσωπικά συμφέρονται. Δεν υπάρχει αναστάτωση στην περιοχή, δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Κάτι άλλο υπάρχει από πίσω".