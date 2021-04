"Ο οδικός χάρτης για το άνοιγμα δραστηριοτήτων έχει σχεδιαστεί με μεγάλη προσοχή με κύριο μέλημά μας να μην εμφανιστεί μεγάλη αύξηση της επιδημίας" επεσήμανε η Βάνα Παπαευαγγέλου, καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας, κατά την ενημέρωση αναφορικά με το άνοιγμα δραστηριοτήτων. Απαντώντας στο ερώτημα αν τα self test, ο εμβολιασμός και ο καλός καιρός επαρκούν για την αποκλιμάκωση, η κυρία Παπαευαγγέλου τονισε: "Σαφώς τα self test αποτελούν σημαντικό όπλο αλλά ακόμη μεγαλύτερη σημασία έχει η ατομική ευθύνη του καθένα μας, η ενσυναίσθηση του κινδύνου και της μεγάλης διασποράς του ιού ώστε να προχωρήσουμε ώστε να μην έχουμε μεγάλη επιδημική έξαρση. Τις δύο τρεις εβδομάδες που είχαμε ένα πρώτο άνοιγμα του λιανεμπορίου και των λυκείων με τη χρήση των self test έχει αφήσει καλό αποτύπωμα και είμαστε αισιόδοξοι ότι θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε έτσι, με τον ίδιο τρόπο".