Ανοιχτό το ενδεχόμενο να ανοίξουν οι βρεφονηπιακοί σταθμοί στις 10 ή στις 17 Μαΐου άφησε η υφυπουργός Πρόνοιας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Δόμνα Μιχαηλίδου μιλώντας στο OPEN.

Όπως είπε "αυτό που βλέπουμε πάλι με την Επιτροπή των ειδικών όπως και πάντα, όπως και όλο αυτόν το χρόνο είναι το σταδιακό άνοιγμα, ώστε να βλέπουμε πώς ανταποκρίνεται η κοινωνία και ως ανταπόκριση της κοινωνίας να μπορούμε να μετρούμε και πώς διαχέεται ο κορονοϊός, πώς διαχέεται η πανδημία”. Η ίδια πρόσθεσε ότι "αυτή τη φορά ξεκινώντας ανάποδα ηλικιακά, περιμένουμε να δούμε πώς πηγαίνει το άνοιγμα των υπολοίπων ηλικιών, ώστε να αφήσουμε τα παιδιά των βρεφονηπιακών να πάνε στις τάξεις".

Σε ερώτηση εάν οι βρεφονηπιακοί σταθμοί θα ανοίξουν στις 10 Μαΐου ή στις 17 είπε "εάν τα δεδομένα είναι ως έχουν, εάν έχουν μια καλύτερη πορεία δεδομένου και του ανοίγματος του καιρού νομίζω 10 Μαΐου,17 Μαΐου θα μπορούμε να μιλάμε για άνοιγμα βρεφονηπιακών σταθμών". Όσον αφορά στο εάν οι βρεφονηπιακοί θα ανοίξουν με self test και για τα μικρά παιδιά η κα Μιχαηλίδου είπε "ότι είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε. Το βλέπουμε για τα νηπιαγωγεία, το βλέπουμε τώρα και για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς. Βλέπουμε λίγο πώς πηγαίνουν σε νεαρότερες ηλικίες τα self test για να δούμε και πάντα σε συνεργασία με τους ειδικούς τι θα γίνει. Βλέπουμε πάντως μέχρι στιγμής ότι τα self test είναι ένα εργαλείο που τα μικρά παιδιά μπορούν και χρησιμοποιούν, δεν έχουν τη δυσκολία των rapid test".