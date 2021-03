Κορονοϊός: Σε “κόκκινο” και “βαθύ κόκκινο” χωρισμένη η χώρα - Σχέδιο έκτακτης ανάγκης για το ΕΣΥ στην Αττική

Έναν χρόνο μετά την εμφάνιση του πρώτου κρούσματος κορονοϊού στην Ελλάδα, η χώρα βρίσκεται στο πιο δύσκολο σημείο της επιδημίας, με τις αντοχές του ΕΣΥ να βρίσκονται σε οριακό σημείο. Η ραγδαία επιδείνωση της επιδημιολογικής εικόνας τις τελευταίες 10 ημέρες και η εκτιμώμενη μεγαλύτερη μεταδοτικότητα των μεταλλαγμένων στελεχών, οδήγησαν ειδικούς και κυβέρνηση στην απόφαση ο χάρτης να χωριστεί στα δύο, σε “κόκκινο” και “βαθύ κόκκινο”, και να ισχύσουν πιο αυστηροί περιορισμοί στις μετακινήσεις, σε μία προσπάθεια να περιοριστεί η κινητικότητα που ευνοεί την μετάδοση του ιού.

Η αυστηροποίηση των περιορισμών στις μετακινήσεις κρίθηκε τελικά ότι θα είναι ένα πιο αποτελεσματικό "όπλο" στην παρούσα φάση της μάχης κατά της πανδημίας, έναντι ενός καθολικού lockdown σε όλη τη χώρα, που θα είχε αρνητικές συνέπειες ακόμη και σε εκείνες τις περιοχές όπου το επιδημιολογικό φορτίο είναι μικρότερο. Ως εκ τούτου, κατόπιν εισήγησης των ειδικών και απόφασης της κυβέρνησης, από το πρωί της Πέμπτης και έως τις 16 Μαρτίου θα ισχύσουν νέα δεδομένα για συγκεκριμένους κωδικούς που στέλνουν με SMS οι πολίτες για τις μετακινήσεις τους στο 13033. Συγκεκριμένα, για τον κωδικό 2 μετάβαση σε σούπερ μάρκετ και καταστήματα προμήθειας ειδών πρώτης ανάγκης, αλλά και για τον κωδικό 3 που αφορά στην μετάβαση σε τράπεζες ή δημόσιες υπηρεσίες η μετακίνηση θα γίνεται είτε μόνο εντός του οικείου δήμου είτε σε απόσταση έως δύο χιλιόμετρα από τον τόπο κατοικίας. Επιπρόσθετα, για τον κωδικό 6 που αφορά σε σωματική άσκηση σε εξωτερικό χώρο ή κίνηση με κατοικίδιο, η μετακίνηση θα γίνεται μόνο πεζή ή με ποδήλατο. Σε ό,τι αφορά στον κωδικό 4 για παροχή βοήθειας, τα ελεγκτικά όργανα εντέλλονται να ζητούν επιπλέον διευκρινίσεις κατά τον έλεγχο ώστε να επιβεβαιώσουν την ορθή χρήση του SMS, όπως είπε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς.

Οι εξελίξεις αυτές ήρθαν σε συνέχεια της κατακόρυφης αύξησης των κρουσμάτων κορονοϊού τις τελευταίες ημέρες, από τις 20 Φεβρουαρίου και έως σήμερα, που ανακοινώθηκαν 2.702 νέες μολύνσεις, εκ των οποίων οι 1.269 στην Αττική. Η αύξηση των κρουσμάτων οδηγεί σε αύξηση των νοσηλευομένων και κατ' επέκταση και των ασθενών που χρειάζεται να διασωληνωθούν στις ΜΕΘ, αυξάνοντας δραματικά την πίεση στο ΕΣΥ.

Ειδικά στα νοσοκομεία της Αττικής, που είναι και η πιο επιβαρυμένη επιδημιολογικά περιοχή της χώρας, η κατάσταση έχει περάσει στο “βαθύ κόκκινο”. Ως εκ τούτου, από το επίπεδο αυξημένης ετοιμότητας στη διαχείριση της κρίσης η Αττική περνάει στο επίπεδο εφαρμογής σχεδίου έκτακτης ανάγκης για την ενίσχυση του ΕΣΥ, που πιέζεται αφόρητα εδώ και 19 ημέρες. Πρόκειται για ένα ακραίο σενάριο που είχε καταρτιστεί από το υπουργείο Υγείας πέρυσι τέτοια εποχή και εν μέρει εφαρμόστηκε στη Βόρεια Ελλάδα τον περασμένο Νοέμβριο και πλέον εφαρμόζεται και στο λεκανοπέδιο.

Σήμερα, στις ΜΕΘ νοσηλεύονται διασωληνωμένοι 431 ασθενείς με κορονοϊό και σε απλές κλίνες Covid της Αττικής νοσηλεύονται 1.528 συνάνθρωποί μας. Μέσα σε 19 ημέρες απαιτήθηκε να προστεθούν 449 απλές κλίνες Covid (φτάνοντας τις 2.122) και 90 κλίνες ΜΕΘ Covid (φτάνοντας τις 319). Δηλαδή, η δυναμικότητα αυξήθηκε κατά 40%.

Τι προβλέπει το έκτακτο σχέδιο στην Αττική

Στην Αττική, όπως περιέγραψε ο υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης της Τετάρτης, αυξήθηκαν οι ΜΕΘ Covid στην Αττική από 168 σε 229. Προστέθηκαν επτά ΜΕΘ Covid στο Ιπποκράτειο, ενώ τις αμέσως επόμενες ημέρες προστίθενται 29 ακόμη ΜΕΘ Covid στο λεκανοπέδιο: 12 στον "Ευαγγελισμό", 12 στο "Τζάνειο", επτά στο "Ασκληπιείο". Άρα στην Αττική, οι ΜΕΘ Covid αυξήθηκαν από 168 τον Νοέμβριο σε 348 τον Μάρτιο, αύξηση 107%.

Επιπλέον, για την ενίσχυση του ΕΣΥ στην Αττική, αποφασίστηκαν τα εξής:

-Τα στρατιωτικό νοσοκομείο ΝΙΜΤΣ με 120 κλίνες μετατρέπεται σε non Covid νοσοκομείο και το "Σισμανόγλειο" αποκλειστικά σε Covid και θα ενσωματώσει παθολογικές κλινικές από τα νοσοκομεία "Ευαγγελισμός", "Γεννηματάς", "Κοργιαλένειο-Μπενάκειο" και "Ιπποκράτειο". -Τα παραπάνω νοσοκομεία θα μετατρέψουν τις ανάλογες παθολογικές κλινικές τους σε κλινικές περιστατικών Covid και για το σκοπό αυτό θα βοηθήσουν το υπάρχον ιατρικό προσωπικό, ιδιώτες ιατροί. Ήδη λίστα με 16 παθολόγους και πνευμονολόγους από ιδιωτικές κλινικές είναι στη διάθεση του υπουργείου Υγείας. -Το ιδιωτικό θεραπευτήριο "Ερρίκος Ντυνάν" παραχωρείται εθελουσίως για πλήρη χρήση ως υποστηρικτικό νοσοκομείο non Covid περιστατικών. "Τους ευχαριστούμε θερμά", τόνισε ο υπουργός Υγείας. Η λειτουργία του ως ιδιωτικού θεραπευτηρίου αναστέλλεται, με εξαίρεση τη μονάδα τεχνητού νεφρού, την ογκολογική κλινική και τα τακτικά ραντεβού στα εξωτερικά ιατρεία. Οι νοσηλευόμενοι ασθενείς στο "Ερρίκος Ντυνάν" θα παραμείνουν μέχρι να λάβουν εξιτήριο, το νοσοκομείο ενσωματώνεται στο πρόγραμμα εφημεριών του ΕΣΥ, αντικαθιστώντας το "Σισμανόγλειο". -"Το Σισμανόγλειο" μετατρέπεται σε νοσοκομείο αντιμετώπισης Covid περιστατικών με δυναμικότητα 301 κλινών. Τα χειρουργεία και οι αίθουσες ανάνηψης του "Σισμανογλείου" μετατρέπονται σε πολυδύναμες ΜΕΘ Covid. -Το "Ωνάσειο" εφεξής θα εφημερεύει καθημερινά για όλα τα επείγοντα καρδιοχειρουργικά περιστατικά Αττικής και Νοτίου Ελλάδος. -Τα δύο νοσοκομεία του Δυτικού και Νότιου Τομέα της Αττικής, "Θριάσειο" και "Ασκληπιείο" τις ημέρες της εφημερίας τους θα υποστηρίζονται από ιδιωτικά θεραπευτήρια στον παθολογικό τομέα για τα non Covid περιστατικά. -Ο ιδιωτικός τομέας έχει ήδη διαθέσει 120 κλίνες ΜΕΘ για non Covid περιστατικά, στην Αττική, προκειμένου να τα αξιοποιήσουμε και τα έχουμε αξιοποιήσει ήδη, είπε ο υπουργός Υγείας. "Η συνεργασία δημοσίου και ιδιωτικού τομέα κρίνεται κομβικής σημασίας στην παρούσα φάση και το υπουργείο Υγείας σκοπεύει να πάρει κάθε σχετική αναγκαία απόφαση για τη διασφάλιση της δημόσιας Υγείας", πρόσθεσε ο Βασίλης Κικίλιας και απηύθυνε εκ νέου έκκληση για τήρηση των μέτρων προστασίας, λέγοντας ότι βρισκόμαστε στο πιο δύσκολο σημείο της επιδημίας. Το πιο βαθύ σκοτάδι είναι πριν την αυγή", είπε ο υπουργός.

Θα υπάρξει εισήγηση για εμβολιασμό των 65 και άνω με το εμβόλιο της Astrazeneca

Τον εμβολιασμό για τις ηλικίες 65 και άνω με το εμβόλιο της AstraZeneca θα εισηγηθεί σύντομα η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών, ανέφερε ο Βασίλης Κικίλιας, κατά τη διάρκεια της τακτικής ενημέρωσης του υπουργείου Υγείας για την πορεία του κορονοϊού στην Ελλάδα. "Αύριο θα ξεπεράσουμε το ένα εκατ. εμβολιασμούς και μέχρι το τέλος του Μαρτίου θα φτάσουμε το 1,7 εκατ. εμβολιασμούς. Η επιχείρηση «Ελευθερία» προχωρά ομαλά και οι πολίτες εξυπηρετούνται με ασφάλεια και σεβασμό σε μία πρωτοφανή για τα ελληνικά δεδομένα υγειονομική διαδικασία" ανέφερε ο υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας. "Τα εμβόλια ήδη χτίζουν σταδιακά τείχος ανοσία για τους ανθρώπους που κινδυνεύουν περισσότερο και η ελπίδα είναι εδώ" πρόσθεσε. Και ανέφερε: "Βάσει των τελευταίων υγειονομικών δεδομένων, αναμένεται σύντομα, η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών να εισηγηθεί τη διενέργεια εμβολιασμών με το εμβόλιο της AstraZeneca και για τις ηλικίες 65 και άνω στην Ελλάδα". "Έκρηξη" με 2.702 νέα κρούσματα - 431 οι διασωληνωμένοι - 40 νεκροί σε 24 ώρες Λίγο πριν την ανακοίνωση των νέων μέτρων, ο ΕΟΔΥ έδωσε στη δημοσιότητα τα τελευταία στοιχεία για την πορεία της πανδημίας του κορονοϊού στη χώρα, που έδειξαν "έκρηξη" ημερήσιων κρουσμάτων και αύξηση του αριθμού των νεκρών και των διασωληνωμένων ασθενών με κορονοϊό. Συγκεκριμένα, επιβεβαιώθηκαν 2.702 νέες μολύνσεις, έναντι 2.353 χθες. Σημειώνεται ότι διενεργήθηκαν 54.553 τεστ ανίχνευσης κορονοϊού, εκ των οποίων τα 24.435 ήταν μοριακά και τα 30.118 rapid. Σε μία ημέρα, 40 συνάνθρωποί μας έχασαν τη ζωή τους από επιπλοκές του κορονοϊού, με αποτέλεσμα ο συνολικός αριθμός των θυμάτων από την έναρξη της πανδημίας να έχει διαμορφωθεί σε 6.597. Αυτή τη στιγμή, 431 ασθενείς με κορονοϊό νοσηλεύονται διασωληνωμένοι στις ΜΕΘ, δηλαδή εννέα περισσότεροι σε σχέση με την Τρίτη. Σύμφωνα με την έκθεση του ΕΟΔΥ, τo Rt για την επικράτεια εκτιμάται σε 0.98 (95%Crl: 0.30-1.72). Την εβδομάδα 22 - 28 Φεβρουαρίου (Iso Week 08) το ποσοστό θετικότητας ήταν 3.89% σε σύνολο 146.594 RT-PCR και 149.076 Rapid Ag τεστ που πραγματοποιήθηκαν.

Η ανακοίνωση του ΕΟΔΥ Τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα της νόσου που καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες είναι 2.702, εκ των οποίων 20 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται σε 197.279 (ημερήσια μεταβολή +1.4%), εκ των οποίων 51.7% άνδρες. 1 Με βάση τα επιβεβαιωμένα κρούσματα των τελευταίων 7 ημερών, 63 θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 2.419 είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα. Οι νέοι θάνατοι ασθενών με COVID-19 είναι 40, ενώ από την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 6.597 θάνατοι. Το 95.7% είχε υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω. Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 431 (70.1% άνδρες). Η διάμεση ηλικία τους είναι 68 έτη. To 84.9% έχει υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω. Από την αρχή της πανδημίας έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ 1.376 ασθενείς. Οι εισαγωγές νέων ασθενών Covid-19 στα νοσοκομεία της επικράτειας είναι 394 (ημερήσια μεταβολή +36.33%). Ο μέσος όρος εισαγωγών του επταημέρου είναι 304 ασθενείς. Δείτε ΕΔΩ την ημερήσια έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης λοίμωξης από τον κορονοϊό Η γεωγραφική κατανομή των νέων κρουσμάτων Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε 2.702 νέα κρούσματα κορονοϊού το απόγευμα της Τετάρτης. Η Αττική παραμένει στο "κόκκινο", δεδομένου ότι το τελευταίο 24ωρο καταγράφηκαν 1.269 κρούσματα. Ακολουθούν η Θεσσαλονίκη με 314 και η Αχαΐα με 178.

Ειδικά στην Αττ8ικιή, στον Κεντρικό Τομέα Αθηνών καταγράφηκαν 327 νέα κρούσματα, ενώ δύσκολα είναι τα πράγματα και στον Δυτικό Τομέα Αθηνών, όπου εντοπίστηκαν 230 νέα κρούσματα, αλλά και στον Πειραιά με 189 και στον Βόρειο Τομέα Αθηνών με 183. Αναλυτικά η γεωγραφική κατανομή των κρουσμάτων στην Αττική: 101 κρούσματα στην ΠΕ Ανατολικής Αττικής, 183 κρούσματα στην ΠΕ Βόρειου Τομέα Αθηνών, 230 κρούσματα στην ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών, 70 κρούσματα στην ΠΕ Δυτικής Αττικής, 327 κρούσματα στην ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών, 143 κρούσματα στην ΠΕ Νοτίου Τομέα Αθηνών, 189 κρούσματα στην Π.Ε. Πειραιώς, 26 κρούσματα στην Π.Ε.Νήσων.

Αναλυτικά η γεωγραφική κατανομή των νέων κρουσμάτων: