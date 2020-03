Κορονοϊός: Αρκεί η απομόνωση των κρουσμάτων για να ελεγχθεί η επιδημία; - Ο Πρύτανης του ΕΚΠΑ απαντά

Μια καίρια τακτική πρόληψης για την ανάσχεση της μετάδοσης του κορονοϊού είναι η απομόνωση των κρουσμάτων και των στενών επαφών τους. Είναι όμως αυτό επαρκές? Την απάντηση μέσω μαθηματικής μοντελοποίησης προσπαθεί να δώσει ομάδα επιστημόνων από το Τμήμα Επιδημιολογίας Λοιμωδών Νόσων του London School of Hygiene and Tropical Medicine με πρόσφατη δημοσίευση (28/2/20) στο περιοδικό The Lancet Global Health. Για να κατανοήσουμε τη μεθοδολογία και τα αποτελέσματα της έρευνας ο Καθηγητής της Ιατρικής Σχολής και Πρύτανης του ΕΚΠΑ Θάνος Δημόπουλος αναφέρει παρακάτω κάποιες βασικές έννοιες λοιμωξιολογικής επιδημιολογίας.