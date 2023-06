Ύψιστη τιμή και μετάλλιο για το υπουργείο Εθνικής Άμυνας

Είναι η πρώτη φορά που τιμάται Έλληνας Αξιωματούχος με μετάλλιο από την Αυστρία, που αποτελεί την ύψιστη τιμή που μπορεί να αποδώσει η χώρα σε μέλος ξένης κυβέρνησης.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Ο Πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Αυστρίας υπέγραψε διάταγμα για την απονομή μεταλλίου στον Γενικό Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, Δρ. Κωνσταντίνο Μπαλωμένο.

Αποτελεί την ύψιστη τιμή που μπορεί να αποδώσει σε μέλος ξένης κυβέρνησης ο Αρχηγός του Αυστριακού Κράτους και είναι πολύ σημαντικό ότι αυτό αποδόθηκε στον άνθρωπο που αποτελεί τον εγκέφαλο του αμυντικού δόγματος και των διεθνών συνεργειών του υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Η παρασημοφόρηση του Κωνσταντίνου Μπαλωμένου πραγματοποιήθηκε με αφορμή τη συνάντηση στη Βιέννη στελεχών της Γενικής Διεύθυνσης Πολιτικής Εθνικής Άμυνας και Διεθνών Σχέσεων (ΓΔΠΕΑΔΣ) του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ), και της αντίστοιχης Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Άμυνας της Αυστρίας, ην 30η Μαΐου και 1η Ιουνίου 2023, για την ολοκλήρωση δράσης τους με θέμα: «Η Εργαλειοποίηση του Μεταναστευτικού – Προσφυγικού Ζητήματος και ο Ρόλος των Ενόπλων Δυνάμεων».

Η εν λόγω δράση είχε αρχίσει με τη διεξαγωγή του 1ου Εργαστηρίου Ειδικών (Expert’s Workshop), στην Αλεξανδρούπολη, από τις 28 έως 29 Ιουνίου 2022, και συνεχίστηκε με την διεξαγωγή του 2ου Εργαστηρίου Ειδικών στην Βιέννη, από τις 28 έως 30 Σεπτεμβρίου 2022, υπό το πλαίσιο πρωτοβουλιών των δύο Γενικών Διευθύνσεων, για την ενίσχυση των διμερών αμυντικών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Αυστρίας.

Απαύγασμα της όλης δράσης, ήταν η υπογραφή Διακήρυξης με τίτλο: «Αντιμετώπιση της εργαλειοποίησης του μεταναστευτικού ζητήματος στο πλαίσιο των Υβριδικών Απειλών» (Declaration: «Countering Instrumentalization of Illegal Migration in the framework of Hybrid Threats») μεταξύ του Γενικού Διευθυντή της ΓΔΠΕΑΔΣ Δρ. Κωνσταντίνου Μπαλωμένου, και του Αυστριακού ομολόγου του Δρ. Arnold Kammel, παρουσία της Ελληνίδας Πρέσβεως στην Αυστρία κυρίας Αικατερίνης Κόϊκα.

Κατά τη συνεργασία των δύο αντιπροσωπειών επίσης, αποφασίστηκε να παρουσιαστούν τον προσεχή Σεπτέμβριο, τα συμπεράσματα της δράσης τόσο στα Υπουργεία Άμυνας (ΥΠΑΜ) των δύο χωρών όσο και στους εταίρους μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), καθώς και να συνεχιστεί ακόμη πιο εντατικά η διμερής αμυντική συνεργασία ανάμεσα στις δύο Γενικές Διευθύνσεις.

Κατά την ολοκλήρωση της δράσης, ιδιαίτερο γεγονός αποτέλεσε η παρασημοφόρηση του Δρ. Κωνσταντίνου Μπαλωμένου από τον Ομοσπονδιακό Πρόεδρο της Δημοκρατίας της Αυστρίας, Alexander Van der Bellen, με το Μετάλλιο της «Μεγάλης Χρυσής Τιμής», για την συμβολή του στην ενίσχυση των αμυντικο-στρατιωτικών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Αυστρίας. Η ύψιστη αυτή πολιτική τιμή της Αυστριακής Προεδρίας αποδόθηκε στον Δρ. Κωνσταντίνο Μπαλωμένο από τον ομόλογο του Δρ. Arnold Kammel ως ένδειξη της επισφράγισης των σχέσεων μεταξύ Ελλάδας- Αυστρίας.