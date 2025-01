ΥΠΕΞ: Συγχαρητήριο μήνυμα στην Πολωνία για την ανάληψη της προεδρίας της ΕΕ

«Εκφράζουμε τις θερμότερες ευχές μας στην Πολωνία για μια παραγωγική και επιτυχημένη θητεία καθώς αναλαμβάνει την προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στο Χ (πρώην Τwitter).

«Η Ελλάδα αναμένει να συνεργαστεί με την πολωνική προεδρία, για την ενίσχυση της ασφάλειας της ΕΕ προς το συμφέρον της ΕΕ και των πολιτών της», προσθέτει.

We extend our warmest wishes to #Poland for a productive & successful term as they step into the presidency of the @EUCouncil!

Greece anticipates working with @POLAND25EU, to strengthen #EUsecurity in the interest of the🇪🇺& its citizens #Poland25EU pic.twitter.com/wRtZVfe78Y

— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) January 2, 2025