Βράβευση για τον Αρχηγό ΓΕΝ από την Συμπολιτεία Ολυμπίας – ΦΩΤΟ

Τιμητική διάκριση για το Πολεμικό Ναυτικό και τον Αρχηγό ΓΕΝ, Αντιναύαρχο Ιωάννη Δρυμούση, από την Πρόεδρο της Συμπολιτείας Ολυμπίας.

του Χρήστου Μαζανίτη

Την Τετάρτη 5 Απριλίου, πραγματοποιήθηκε στο Πολεμικό Μουσείο, εκδήλωση και εικαστική έκθεση με τίτλο: «Μέγα το της θαλάσσης κράτος», από την Συμπολιτεία Ολυμπίας, τιμώντας την «Παγκόσμια Ημέρα Αθλητισμού για την Ανάπτυξη και την Ειρήνη», στο πλαίσιο των δράσεων του «Δρόμου Εκεχειρίας 2023».

Η «Παγκόσμια Ημέρα Αθλητισμού για την Ανάπτυξη και την Ειρήνη» (Ιnternational Day of Sport for Development and Peace) καθιερώθηκε στις 23 Αυγούστου 2013, με ομόφωνο ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ και γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 6 Απριλίου.

Ως στόχο έχει να εξάρει τη σημασία του αθλητισμού στην επικράτηση της ειρήνης και της συμφιλίωσης στον κόσμο και στην καταπολέμηση των διακρίσεων κάθε μορφής, των προκαταλήψεων, του φόβου και των παρεξηγήσεων, που συμβάλλουν στην ανθρώπινη ανάπτυξη.

Στην εκδήλωση, παρέστη ο Αρχηγός ΓΕΝ Αντιναύαρχος Ιωάννης Δρυμούσης ΠΝ, ο οποίος βραβεύτηκε από την Πρόεδρο της Συμπολιτείας Ολυμπίας κα Σοφία Χίντζιου Κοντογιάννη.