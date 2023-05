Βαρουφάκης: Αντιδράσεις με ανάρτησή του στο Twitter – «Η σύγχρονη Ελλάδα υπάρχει γιατί οι αγωνιστές της επανάστασης δέχθηκαν απώλεια εδαφών»

Σάλο έχει προκαλέσει στο Twitter μια ανάρτηση που έκανε ο Γιάνης Βαρουφάκης, με αφορμή τις εξελίξεις στον πόλεμο στην Ουκρανία. «Η σύγχρονη Ελλάδα υπάρχει γιατί οι αγωνιστές μας για την εθνική απελευθέρωση δέχθηκαν τεράστιες απώλειες εδαφών», έγραψε χαρακτηριστικά ο επικεφαλής του ΜέΡΑ25.

Αρχικά ο κ. Βαρουφάκης σχολίασε ένα δημοσίευμα του Guardian σχετικά με την υπαναχώρηση ρωσικών στρατευμάτων στο Μπαχμούτ. «Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η Ουκρανία έχει το δικαίωμα να πολεμήσει απέναντι σε έναν στρατό εισβολής. Αυτό που βρίσκω εξοργιστικό είναι ότι οι δυτικοί παρατηρητές επιδοκιμάζουν το ατελείωτο λουτρό αίματος κατά μήκος των χαρακωμάτων από τα οποία θα προκύψουν μόνο θάνατοι, καταστροφή και ηττημένοι. Πότε θα ξεσηκωθούν οι πολιτισμένοι άνθρωποι για να απαιτήσουν μια έντιμη ειρηνευτική διαδικασία;» σημείωσε.

«Δηλαδή, αν, για παράδειγμα, η Τουρκία είχε προσαρτήσει τεράστια κομμάτια της Ελλάδας, ο Γιάνης Βαρουφάκης θα είχε ευγενικά δεχθεί να παραχωρήσει μεγάλο μέρος τους, για αφηρημένα ιδανικά αποφυγής συγκρούσεων;» του έγραψε ο Edward Stringer, πρώην ανώτερος αξιωματικός στην βασιλική πολεμική αεροπορία του Ηνωμένου Βασιλείου (RAF).

«Η σύγχρονη Ελλάδα υπάρχει γιατί οι αγωνιστές μας για την εθνική απελευθέρωση δέχθηκαν τεράστιες απώλειες εδαφών. Σήμερα, οι Ελληνοκύπριοι προτείνουν να κάνουν παραχωρήσεις σε έναν τουρκικό στρατό κατοχής προς το συμφέρον της ειρήνης και της επανένωσης. Κηρύττουμε όσα εφαρμόζουμε στην πράξη.» απάντησε ο κ. Βαρουφάκης, προκαλώντας αντιδράσεις με την ανάρτησή του.

Modern Greece exists because our national liberation fighters accepted massive losses of territory. Today, Greek Cypriots are proposing to make concessions to an occupying Turkish army in the interests of peace and reunification. We preach what we practise. https://t.co/aqsEO82CuK

