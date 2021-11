Τσακαλώτος στον Realfm 97,8: Πολιτικάντικο το μέτρο για την εκκλησία

Ο Ευκλείδης Τσακαλώτος, μίλησε στον Realfm 97,8 και στους Νίκο Χατζηνικολάου και Αντώνη Δελλατόλα.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ δήλωσε για τα νέα μέτρα για τον κορονοϊό ότι “είναι λίγο πολιτικάντικο το μέτρο ως προς την εκκλησία. Δεν είναι μόνο θέμα φόβου, είναι θέμα πελατειακών σχέσεων”.

“Υπάρχει η δύναμη της εκκλησίας αλλά νομίζω μια υπεύθυνη κυβέρνηση θα μπορούσε να αρχίσει διάλογο με την εκκλησία και να το πάρει και πάνω της η εκκλησία. Δεν βλέπω γιατί οι εμβολιασμένοι πιστοί είναι σε λιγότερο κίνδυνο από τους εμβολιασμένους που πάνω σε ένα εστιατόριο. Από εκεί και πέρα υπάρχουν πολλά που θα μπορούσε να κάνει η κυβέρνηση και στο επίπεδο της επικοινωνίας με στοχευμένα προγράμματα σε ομάδες” περιέγραψε.

“Το μεγάλο ζήτημα που μας βάζει η πανδημία είναι αν είναι παροδική η κρίση και άρα μπορούμε να επιστρέψουμε στην προ-πανδημίας εποχή ή καταλαβαίνουμε ότι η δημόσια υγεία είναι σημαντική, ακούμε τους επιστήμονες ότι θα έχουμε κι άλλες πανδημίες στο μέλλον και άρα πρέπει να “χτίσουμε” πάνω στο ΕΣΥ και ιδιαίτερα στην πρωτοβάθμια υγεία.

Η κυβέρνηση δίνει την εντύπωση ότι θεωρεί ότι είναι παροδική η κρίση, όπως θεωρεί και την οικονομική κρίση παροδική και συνεπώς δεν θέλει να αλλάξει βασικά στοιχεία της ιδεολογίας της που ήταν ενάντια στο δημόσιο σύστημα υγείας” συμπλήρωσε.

“Η κυβέρνηση επενδύει σε μια ανάκαμψη V, μια ισχυρή πτώση του ΑΕΠ και μια παρόμοια ανάκαμψη. Αυτό που μας ανησυχεί εμάς είναι ότι αυτό το V, δεν είναι V για όλους” σημείωσε ο κ. Τσακαλώτος.

Τσακαλώτος: Το ανέκδοτο για το “μαξιλάρι”

“Θυμάστε το παλιό ανέκδοτο των Βρετανών, που μια κυρία σε πόλη, όπου βομβάρδιζαν οι Γερμανοί στην Αγγλία, πέφτει μια βόμβα στο σπίτι και σκοτώνονται ο άνδρας και το παιδί της. Γκρεμίζεται όλο το σπίτι, την βγάζουν έξω οι πυροσβέστες και βρίσκουν ένα μπουκάλι κονιάκ, της λένε θα σας δώσουμε λίγο και εκείνη απαντά “όχι το κρατώ για μια δύσκολη στιγμή”. Η αγγλική έκφραση είναι “I keep it for a rainy day”. Αν δεν χρησιμοποιήσουμε τώρα το μαξιλάρι τώρα πότε θα είναι η δύσκολη στιγμή;” πρόσθεσε.

Ερωτηθείς για το ΚΙΝΑΛ απάντησε ότι “οι υποψήφιοι στο ΚΙΝΑΛ προφανώς δεν μπορούν να πουν ότι θέλουν συνεργασίες. Θέλουν να χτίσουν το δικό τους αυτόνομο προφίλ, τη δική τους ταυτότητα. Θα εκτιμούσα αυτή η συζήτηση να είναι πιο πολιτικοποιημένη, με θέσεις για τη σύγχρονη κεντροαριστερά”.

