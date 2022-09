Το σχόλιο του Οικονόμου για την γκάφα του BBC με τον γιο του τέως βασιλιά, Παύλο

Την γκάφα του BBC, το οποίο αποκάλεσε τον γιο του τέως Βασιλιά Κωνσταντίνου, Παύλο, ως πρίγκιπα διάδοχο της Ελλάδας σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου.

Απατώντας σε σχετική ερώτηση τόνισε πως «το Πολιτειακό στη χώρα έχει λυθεί οριστικά με το δημοψήφισμα» και πρόσθεσε: «Το πώς αυτοαποκαλείται κάποιος είναι δικό του θέμα».

Σημειώνεται πως το BBC την Κυριακή 18 Σεπτεμβρίου είχε καλέσει τον Παύλο για να μιλήσει για τη βασίλισσα Ελισάβετ, που ήταν και τρίτη ξαδέρφη του. Ωστόσο το βρετανικό μέσο ενημέρωσης αποφάσισε να του δώσει τον τίτλο του πρίγκιπα, διαδόχου του θρόνου, της Ελλάδας: «Η αυτού εξοχότης, ο πρίγκιπας διάδοχος της Ελλάδας, Παύλος».

There is no "Crown Prince of Greece". Monarchy in Greece has been abolished since 1974.

Unless BBC did a general research about parasitism and the environment. pic.twitter.com/D9Qsfu6fq1

