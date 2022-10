Συνάντηση Δένδια – Κουλέμπα: Η συγκλονιστική δήλωση του Ουκρανού ομολόγου του στο καταφύγιο στο Κίεβο

Το μήνυμα πως η Ελλάδα στέκεται στο πλευρό της Ουκρανίας, πως από την πρώτη ημέρα καταδίκασε τη ρωσική εισβολή και πως δεν αναγνωρίζει την παράνομη προσάρτηση των ουκρανικών περιοχών, αλλά και ότι ο σεβασμός του Διεθνούς Δικαίου, της εδαφικής ακεραιότητας και της κυριαρχίας όλων των λαών είναι το «Ιερό Ευαγγέλιο» της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, έστειλε από το Κίεβο ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, κατά τη διάρκεια κοινών δηλώσεων με τον Ουκρανό ομόλογό του Ντμίτρο Κουλέμπα μετά τη συνάντησή τους.

Ο κ. Δένδιας σημείωσε πως από την αρχή του πολέμου, αυτή είναι η τρίτη του επίσκεψη στην Ουκρανία. «Έχω επισκεφθεί την Οδησσό δύο φορές, μια πόλη συνδεδεμένη με την ελληνική ιστορία και την ελληνική κοινότητα της Ουκρανίας» ανέφερε και προσέθεσε: «Οι λαοί μας συνδέονται μεταξύ τους με μια μακρά ειρηνική ιστορία αλληλεπίδρασης. Για αιώνες, οι Έλληνες ήταν παρόντες κυρίως στις ακτές της Μαύρης Θάλασσας- σε πόλεις όπως η Οδησσός, η Μαριούπολη, η οποία έχει ελληνικό όνομα, η πόλη της Μαρίας, της Παναγίας. Η Οδησσός ήταν η γενέτειρα της “Φιλικής Εταιρείας” που συνέβαλε στον ελληνικό πόλεμο της ανεξαρτησίας, με το σύμβολο “Ελευθερία ή Θάνατος”, το οποίο μόλις επανέλαβε ο Ντμίτρο μέσα στο καταφύγιο, και το οποίο αντιπροσωπεύει τη σημερινή προσπάθεια του ουκρανικού λαού και της ουκρανικής κοινωνίας».

Κατά τη συνάντησή του με τον Ουκρανό ομόλογό του, Ντμίτρο Κουλέμπα, στο πλαίσιο της επίσκεψής του στο Κίεβο, ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας υπέγραψε Μνημόνιο Συναντίληψης των υπουργείων Εξωτερικών Ελλάδας και Ουκρανίας στον τομέα Διπλωματικής Εκπαίδευσης. Κατά τη συνάντησή τους, ο Ν. Δένδιας τόνισε εκ νέου την ακλόνητη στήριξη της Ελλάδας στην εδαφική ακεραιότητα και την κυριαρχία της Ουκρανίας, καθώς και όλων των χωρών, και επανέλαβε πως η Ελλάδα θα συνεχίσει να στέκεται στο πλευρό της Ουκρανίας και της ελληνικής κοινότητας της Ουκρανίας.

Σημειώνεται πως οι δύο υπουργοί Εξωτερικών αναγκάστηκαν να μεταβούν σε καταφύγιο, μαζί με την ελληνική αντιπροσωπεία, καθώς κατά τη διάρκεια της συνάντησης ήχησαν σειρήνες. Εκεί, όπως αποκάλυψε ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Κούλεμπα του έκανε τη δήλωση “Ελευθερία ή θάνατος”.

Nobody can understand you @DmytroKuleba better than the Greeks. Because Greeks also have a big neighbour in the East. A neighbour that has issued a threat of war, a casus belli, against us. A neighbour that calls for the demilitarisation of our territory (statements with 🇺🇦FM). pic.twitter.com/d4yoVPeU8Y

— Nikos Dendias (@NikosDendias) October 19, 2022