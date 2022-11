Politicο: «Γεια σας και αντίο» – Τι αναφέρει για το επεισόδιο με τον Νίκο Δένδια στη Λιβύη

Στο επεισόδιο ανάμεσα σε Αθήνα και Τρίπολη και στα όσα διαδραματίστηκαν με τον υπουργό Εξωτερικών, Νίκο Δένδια αναφέρεται άρθρο του «Politico».

Το άρθρο, το οποίο έχει τον τίτλο «Γεια σας και αντίο: Ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών προσγειώνεται στην Τρίπολη και αποχωρεί αμέσως μετά», εκτιμά ότι είναι πιθανόν το επεισόδιο αυτό να επιδεινώσει περαιτέρω τις ήδη τεταμένες σχέσεις ανάμεσα στην Ελλάδα και τη διοίκηση της Τρίπολης.

«Πότε μια διπλωματική επίσκεψη δεν είναι διπλωματική επίσκεψη; Όταν ο κορυφαίος εμπλεκόμενος πολιτικός δεν κατεβαίνει καν από το αεροπλάνο και απογειώνεται ξανά», γράφει το δημοσίευμα.

«Αυτό συνέβη την Πέμπτη, όταν ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας προσγειώθηκε στην Τρίπολη της Λιβύης, ενημερώθηκε ότι η ομόλογός του -που έχει στενούς δεσμούς με την Τουρκία- τον περίμενε και διέταξε τον πιλότο να απογειωθεί ξανά», προσθέτει το άρθρο του Politico.

«Η γρήγορη διπλωματική ανατροπή πιθανότατα θα επιδεινώσει περαιτέρω τις ήδη τεταμένες σχέσεις μεταξύ Ελλάδας και διοίκησης της Τρίπολης», σημειώνει το δημοσίευμα.

Το Politico μεταξύ άλλων γράφει ότι «η Τουρκία, ο παραδοσιακός εχθρός της Ελλάδας, έχει στενούς δεσμούς με το GNA, και η Άγκυρα της έχει προμηθεύσει εξοπλισμό και πληροφορίες, βοηθώντας στην αποτροπή της εκστρατείας του Χάφταρ να καταλάβει την πρωτεύουσα».

Το δημοσίευμα του Politico υπενθυμίζει ότι τον περασμένο μήνα, η Τουρκία υπέγραψε μια προκαταρκτική συμφωνία με την κυβέρνηση της Τρίπολης για εξερεύνηση πετρελαίου και φυσικού αερίου στα ανοιχτά της λιβυκής ακτής – χωρίς να διευκρινίσει εάν οι έρευνες θα πραγματοποιηθούν σε ύδατα νότια της Ελλάδας, όπου η Αθήνα λέει ότι οι Τούρκοι δεν έχουν δικαίωμα να βρίσκονται.

Could this be the quickest diplomatic visit ever?https://t.co/akMPSIMK81

— POLITICOEurope (@POLITICOEurope) November 17, 2022