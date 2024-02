Ομόφυλα Ζευγάρια: Η συζήτηση στη Βουλή, οι κόντρες και οι διαφωνίες – Η ατάκα Μπιμπίλα για «gay ιερείς» που προκάλεσε σάλο

Με την συναίνεση πέντε κομμάτων, εισήχθη για συζήτηση στις αρμόδιες επιτροπές της Βουλής το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια. Την πλήρη αντίθεσή τους, δηλώνουν το ΚΚΕ, η Ελληνική Λύση, οι Σπαρτιάτες και η Νίκη.

Την ώρα που η κυβέρνηση τείνει χείρα συνεννόησης στα κόμματα της αντιπολίτευσης για την επίτευξη ευρύτατης συναίνεσης στο νομοσχέδιο για την ισότητα στον γάμο, το ΚΚΕ, η Ελληνική Λύση, οι Σπαρτιάτες και η Νίκη συντάσσονται απέναντι.

Στην πρώτη ημέρα της συζήτησης του νομοσχεδίου στη Βουλή, καταγράφηκαν διαφωνίες εντός της Νέας Δημοκρατίας αλλά και του ΠΑΣΟΚ, ενώ λιγότερες στον ΣΥΡΙΖΑ. Παράλληλα, υπήρξε αντιπαράθεση ανάμεσα στον πρόεδρο της Επιτροπής, Λάζαρο Τσαβδαρίδη και τους βουλευτές της Νίκης και των Σπαρτιατών, οι οποίοι ζήτησαν να κληθούν εκπρόσωποι της Εκκλησίας ώστε να τοποθετηθούν για το νομοσχέδιο, αίτημα το οποίο απορρίφθηκε.

Αιτιολογώντας την απόφασή του να αποκλειστεί εκπρόσωπος της Εκκλησίας από την ακρόαση φορέων, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Τσαβδαρίδης ανέφερε πως η άποψή της είναι ήδη γνωστή. «Σε όλους εμάς τους βουλευτές είναι απολύτως γνωστές οι θέσεις της Ιεράς Συνόδου, έχει αποσταλεί και προσωπική επιστολή σε κάθε ένα από εμάς. Προφανώς σεβόμαστε απόλυτα την Εκκλησία και απόλυτα σεβόμαστε το κατοχυρωμένο δικαίωμά της, να εκφράζεται ελεύθερα και να υπερασπίζεται τις θέσεις της. Άρα θεωρώ ότι δεν έχει κάτι περισσότερο να προσφέρει» είπε χαρακτηριστικά.

Η κατάσταση φαίνεται πως ξέφυγε, όταν ο βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας, Σπύρος Μπιμπίλας φώναξε «αν είναι να έρθει η Εκκλησία να πει την αλήθεια, να δούμε πόσοι είναι οι gay ιερείς». Τότε, παρενέβη ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Θάνος Πλεύρης, ζητώντας από τον κ. Τσαβδαρίδη να ανακαλέσει στην τάξη τον κ. Μπιμπίλα, ωστόσο το αίτημά του δεν εισακούστηκε.

Παράλληλα, εντύπωση προκάλεσαν για ακόμη μία φορά, τα όσα είπε ο βουλευτής της Νίκης, Νίκος Παπαδόπουλος, ο οποίος χαρακτήρισε το νομοσχέδιο για τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών «εωσφορικό» και του «σκότους». Υπενθυμίζεται πως ο ίδιος πρόσφατα και ενόψει των Χριστουγέννων είχε καλέσει τους πιστούς να προσέχουν τις επιθέσεις καλικατζάρων.

Αναλυτικότερα, από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ η Έλενα Ακρίτα χαρακτήρισε το νομοσχέδιο “σημαντική αλλαγή για τη χώρα, αλλά με σοβαρά προβλήματα” και πρόσθεσε “Όλοι είναι ίσοι ανεξαρτήτως φύλου και χωρίς αστερίσκους, το λέει απλά και ρητά το Σύνταγμα”. Μίλησε για “αγωνιώδη προσπάθεια προοδευτισμού από τον Κ. Μητσοτάκη” σημειώνοντας “Το νομοσχέδιο δεν αποτελεί Κολυμβήθρα του Σιλωάμ για την κυβέρνηση. Δεν θα προσφέρει εξιλέωση για τις παραβιάσεις του Κράτους Δικαίου”. Παράλληλα πρότεινε να ονομαστεί “γάμος όχι ομοφύλων, αλλά μεταξύ ατόμων ανεξαρτήτως φύλου” και να επιτραπεί “παρένθετη μητρότητα”

Ο αγορητήςτου ΠΑΣΟΚ Παύλος Χρηστίδης ανέφερε ότι με ευθύνη της Κυβέρνησης υπάρχει διχασμός της κοινής γνώμης επειδη ένα τόσο σημαντικό θέμα έγινε μέρος του “επικοινωνιακού αφηγήματος” του κ. Μητσοτάκη. “Καμία θρησκεία δεν μπορεί να επιβάλλει στο κράτος τι θα ορίζει ως πολιτικό γάμο ” είπε και υπογράμμισε “Δεν είναι απειλή ο γάμος των ομόφυλων ζευγαριών”, αλλά συνολικά η οικονομική και κοινωνική πολιτική της κυβέρνησης που εντείνει το δημογραφικό πρόβλημα

Για “νομοσχέδιο ανορθολογισμού, εμπορευματοποίησης της τεκνοθεσίας και της τεκνοποίησης και υπονόμευσης των κοινωνικών σχέσεων” έκανε λόγο η βουλευτής του ΚΚΕ Παρασκευή Δάγκα και ο Παύλος Σαράκης από την Ελληνική Λύση κατηγόρησε τη κυβέρνηση ότι “διχάζει την κοινωνία η ΝΔ” και ότι το νομοσχέδιο “έρχεται σε αντίθεση με το αρ. 21 του Συντάγματος”

Ο Δημήτρης Τζανακόπουλος εκ μέρους της Νέας Αριστεράς είπε “σήμερα έχουμε ακούσει πολλά μαργαριτάρια από την Ακροδεξιά όπως την Ελληνική Λύση και τη ΝΙΚΗ, προκαλεί όμως απορία όταν προέρχονται από το ΚΚΕ” και σημείωσε “η πολιτική της ΝΔ τροφοδότησε ρατσιστικά αντανακλαστικά και έχει ευθύνη ο κ. Μητσοτάκης που 40 βουλευτές της ΝΔ θα απέχουν”.

“Οι Σπαρτιάτες στηρίζουν την παραδοσιακή ελληνική οικογένεια. Είμαστε κάθετα κατά του ν/σ όχι από μίσος αλλά από αγάπη στην ιστορία και στο έθνος” τόνισε ο αγορητής των Σπαρτιατών Πέτρος Δημητριάδης.

Ο Γιώργος Αποστολάκης από τη Νίκη υπογράμμισε “Θα αγωνιστούμε να το ακυρώσουμε και να αποφανθεί η κοινωνία με δημοψήφισμα, καθώς η Νίκη δεν αντιμάχεται αυτούς που αποκλίνουν από τη ευλογημένη ετερόφυλη σχέση”.

Ο αγορητής της Πλεύσης Ελευθερίας Σπύρος Μπιμπίλας ανέφερε “Λυπούμαστε που ακόμη και μέσα στη Βουλή υπάρχουν ακραίες ρατσιστικές και απάνθρωπες φωνές, μας ξένισαν οι θέσεις του ΚΚΕ και η ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα θέλει σεβασμό, ίση μεταχείριση, δεν είναι πολίτες β’ κατηγορίας”.

Οι φορείς που καλούνται είναι η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Οργανώσεων ΛΟΑΤΚΙ οικογενειών ΝELFA, οι Οικογένειες Ουράνιο Τόξο, το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών, η Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία, η Παιδοψυχιατρική Εταιρεία Ελλάδος, ο Συνήγορος του Πολίτη, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, η Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία, το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, η Ομοσπονδία Φορέων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης ΑΡΓΩ, η Εgalite the LGTBI+staff association of the European Institutions, η Διεθνής Αμνηστία, Rainbow Seniors, Ομάδα Υπερήφανοι Γονείς, Εκπρόσωπος από τη Θεσσαλονίκη Pride, Πολύχρωμο Σχολείο για μια συμπεριληπτική εκπαίδευση σε ζητήματα φύλου και σεξουαλικότητας, η Orlando LGBT+, η Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων, η Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδος.

Σημειώνεται πως η επεξεργασία του νομοσχεδίου συνεχίζεται τη Τετάρτη στη 13:00 το μεσημέρι με την ακρόαση φορέων και στις 16:00 το απόγευμα με τη συζήτηση επί των άρθρων. Η επεξεργασία στις κοινοβουλευτικές επιτροπές ολοκληρώνεται με τη δεύτερη ανάγνωση τη Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου και εισάγεται στην Ολομέλεια στις 14 Φεβρουαρίου για να ψηφιστεί τη επόμενη μέρα.