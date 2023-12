Οι αναρτήσεις Μητσοτάκη και Ερντογάν: H υπογραφή της Διακήρυξης των Αθηνών επιβεβαιώνει τη σχέση φιλίας

Tην νέα ημέρα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις αλλά και το πολύ θετικό κλίμα της συνάντησης Κυριάκου Μητσοτάκη και Ταγίπ Ερντογάν ανέδειξαν οι δύο ηγέτες με αναρτήσεις τους μέσω της πλατφόρμας X.

Συγκεκριμένα, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ: «Υπογράψαμε σήμερα τη Διακήρυξη των Αθηνών Περί Σχέσεων Φιλίας και Καλής Γειτονίας. Μια Διακήρυξη που επιβεβαιώνει τη σχέση φιλίας μεταξύ μας, καθορίζει τις αρχές και τα ορόσημα του διαλόγου μας και αναδεικνύει τις δυνατότητες συνεργασίας μας, σε περιφερειακό και διεθνές επίπεδο».

Μάλιστα, ο κ. Μητσοτάκης ανέβασε στην πλατφόρμα και φωτογραφία που συνοδεύει την λεζάντα και καταγράφει ακριβώς τη στιγμή που εκείνος και ο Τούρκος Πρόεδρος υπογράφουν τα σχετικά έγγραφα της Διακήρυξης.

Παράλληλα, σε ανάρτηση για την συνάντηση προχώρησε και η Τουρκική Προεδρία στο Χ ανεβάζοντας μάλιστα και 4 φωτογραφίες από τη συνάντηση των δύο ηγετών. «Θέλουμε να μετατρέψουμε το Αιγαίο σε θάλασσα ειρήνης και συνεργασίας», γράφει η λεζάντα.

“We want to turn the Aegean into a sea of peace and cooperation” https://t.co/SZlnAAEUkB pic.twitter.com/7OkdlckAQH

