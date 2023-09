O Νίκος Δένδιας με τον υπουργό Άμυνας των ΗΠΑ στην Γερμανία

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, συμμετείχε σήμερα στη σύσκεψη της Ομάδας Επαφής για την Άμυνα στην Ουκρανία (Ukraine Defence Contact Group), η οποία διοργανώθηκε με πρωτοβουλία του υπουργού Άμυνας των ΗΠΑ κ. Λόιντ Όστιν (Lloyd Austin), στην Αεροπορική Βάση του Ramstein, στη Γερμανία. .

του Χρήστου Μαζανίτη

Όπως ανακοίνωσε η διεύθυνση ενημέρωσης του ΥΠΕΘΑ, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας επιβεβαίωσε τη συνεπή και ακλόνητη στάση της Ελλάδας για υποστήριξη της Ουκρανίας και της εδαφικής ακεραιότητάς της, επισημαίνοντας ότι η ρωσική εισβολή παραβιάζει κατάφωρα το Διεθνές Δίκαιο και θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια και τη σταθερότητα της Ευρώπης.

Ο Νίκος Δένδιας αναφέρθηκε επίσης στην ανθρωπιστική και αμυντική βοήθεια της χώρας μας προς την Ουκρανία και τόνισε ότι η Ελλάδα θα παραμείνει στο πλευρό του ουκρανικού λαού, παρέχοντας κάθε δυνατή βοήθεια, για όσο απαιτηθεί.

Στο περιθώριο της Υπουργικής Συνάντησης της Ομάδας Επαφής για την Ουκρανία, ο κ. Δένδιας, συναντήθηκε με τον υπουργό Άμυνας των ΗΠΑ κ. Λόιντ Όστιν (Lloyd Austin), με τον οποίο συζήτησαν για την περαιτέρω εμβάθυνση της Στρατηγικής Αμυντικής Σχέσης Ελλάδος και ΗΠΑ.

I participated in the Ukraine Defence Contact Group, organised on the initiative of the US @SecDef Lloyd Austin, at #Ramstein Air Base.

I confirmed, once more, Greece's firm and consistent position to support Ukraine and its territorial integrity, against the Russian invasion.… pic.twitter.com/kSldlcsvDE

— Nikos Dendias (@NikosDendias) September 19, 2023